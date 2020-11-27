Індійська фармацевтична компанія Hetero вироблятиме понад 100 млн доз на рік російської вакцини проти коронавірусу "Супутник V".

Про це повідомляє агентство Reuters.

Відповідну угоду було укладено між компанією Hetero і Російським фондом прямих інвестицій (РФПІ).

У РФ вважають це “ще одним кроком у зусиллях із розширення міжнародного виробництва” своєї вакцини.

Hetero почне виробництво вакцини в Індії на початку наступного року.

“РФПІ і Hetero, один із провідних індійських виробників фармацевтичних препаратів (через дочірній підрозділ Hetero Biopharma), оголошують про угоду щодо виробництва в Індії понад 100 млн доз на рік першої в світі зареєстрованої вакцини проти коронавірусу “Супутник V”. Сторони мають намір запустити виробництво вакцини на початку 2021 року”, – йдеться в повідомленні РФПІ, яке цитує російське агентство “Інтерфакс”.

У російському відомстві заявили, що “будуть істотно збільшені виробничі потужності для випуску вакцини, що дасть можливість забезпечити населення Індії ефективним препаратом у період пандемії”.

Як зазначає Reuters, зараз в Індії проводиться фаза II-III клінічних досліджень російської вакцини.

І незважаючи на те, що вакцина “Супутник V” отримала свідоцтво про реєстрацію в Росії ще в серпні за прискореною процедурою, її випробування в РФ все ще тривають. Вони покликані оцінити безпеку та ефективність вакцини.

“Хоча ми з нетерпінням очікуємо результатів клінічних випробувань в Індії, ми вважаємо, що локалізація виробництва вакцини має вирішальне значення для забезпечення швидкого доступу до пацієнтів”, – зазначив голова з міжнародного маркетингу Hetero Labs Limited Б. Муралі Крішна Редді.

Очікується, що після отримання схвалення регуляторів в Індії в цю країну буде поставлено 100 млн доз російської вакцини.

Варто відзначити, що кількість випадків зараження COVID-19 в Індії становить 9,27 млн. Померли від ускладнень понад 135 тис. людей.

Клінічні випробування вакцини в Індії проводить ще одна індійська компанія – Dr. Reddy’s Laboratories Ltd. Вони повинні завершитися до березня 2021 року.

Третя фаза клінічних досліджень “Супутника V” також проводиться в Білорусі, ОАЕ, Венесуелі й ряді інших країн.

Раніше в Росії стверджували, що за допомогою “зарубіжних партнерів” будуть здатні виготовити понад мільярд доз своєї вакцини, починаючи з наступного року. Зазначалося, що цього буде достатньо для вакцинації понад 500 млн осіб, а вартість вакцини становитиме менше 20 доларів на людину на міжнародних ринках.