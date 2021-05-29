В Індії зафіксували найнижчу кількість нових випадків коронавірусу COVID-19 за останні 45 днів.

Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

“У суботу Індія повідомила про 173 790 нових випадки зараження коронавірусом за попередні 24 години, що є найнижчим денним зростанням за 45 днів”, – йдеться в повідомленні.

При цьому кількість смертей зросла на 3617.

Згідно з даними міністерства охорони здоров’я Індія, загальне число інфекцій в країні наразі складає 27,7 мільйона осіб, а число загиблих – 322 512 осіб.

Ситуація з COVID-19 в Індії

Індія є другою країною (перша — США) у світі за кількістю виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію від початку епідемії.

Особливо важка ситуація із захворюваність на коронавірус фіксується останні два місяці. 15 квітня Індія повідомила про рекордні 200 тисяч нових випадків захворювання на COVID-19.

2 травня в Індії було зареєстровано найвищий показник смертності від коронавірусу з початку пандемії – за останні 24 години померли 3 689 осіб. За добу зареєстровано понад 400 000 нових випадків зараження.

У наступні дні так само фіксували понад 3 тисячі смертей за добу. 6 травня В Індії повідомили 412 тисяч нових випадків зараження та майже 4 тисячі смертей.

30 квітня Уряд України прийняв рішення про заборону з 2 травня перетину державного кордону іноземцям з Індії.