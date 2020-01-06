Сотні тисяч людей в Тегерані вийшли на вулицю, щоб попрощатися з генералом Касемом Сулеймані, вбитим в результаті атаки американського дрона.

Про це повідомляє британське агентство Reuters.

Відзначається, що дочка загиблого генерала під час похоронної церемонії заявила, що смерть Сулеймані принесе “чорний день” Сполученим Штатам.

“Божевільний Трамп, не думай, що все закінчилося з мученицькою смертю мого батька”, – сказала вона.

У державних іранських медіа стверджують, що для того, щоб попрощатися з генералом Сулеймані, на вулицях Тегерана зібралися мільйони людей. Церемонію порівнюють з похоронами засновника Ісламської Республіки Айятолли Хомейні в 1989 році.

Повідомляється, що труни Сулеймані і поліцейського командувача Абу Махді аль-Мухандіс, що загинули разом, пронесли над натовпом під скандування “Смерть Америці”.

На похоронах генерала було присутнє політичне керівництво Ірану, включаючи Верховного Лідера Республіки Айятоллу аль-Хаменеї, який плакав під час свого виступу.