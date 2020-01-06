Про це повідомляє британське агентство Reuters.
Відзначається, що дочка загиблого генерала під час похоронної церемонії заявила, що смерть Сулеймані принесе “чорний день” Сполученим Штатам.
“Божевільний Трамп, не думай, що все закінчилося з мученицькою смертю мого батька”, – сказала вона.
У державних іранських медіа стверджують, що для того, щоб попрощатися з генералом Сулеймані, на вулицях Тегерана зібралися мільйони людей. Церемонію порівнюють з похоронами засновника Ісламської Республіки Айятолли Хомейні в 1989 році.
Повідомляється, що труни Сулеймані і поліцейського командувача Абу Махді аль-Мухандіс, що загинули разом, пронесли над натовпом під скандування “Смерть Америці”.
На похоронах генерала було присутнє політичне керівництво Ірану, включаючи Верховного Лідера Республіки Айятоллу аль-Хаменеї, який плакав під час свого виступу.
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Нагадаємо, що в ніч на 3 січня ракетним ударом в аеропорту Багдаду (Ірак) був убитий командир іранського спецназу “Кудс“ генерал Касем Сулеймані. У Пентагоні заявили, що удар був нанесений американським бойовим дроном.
- Верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї пообіцяв “сувору помсту” тим, хто вбив Касема Сулеймані.
- Державний департамент Сполучених Штатів Америки закликав своїх громадян в Іраку негайно покинути країну у зв’язку з напруженою ситуацією в регіоні.