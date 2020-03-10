Про це повідомляє IRNA.
Відповідну інформацію підтвердили в прокуратурі міста Ахваз в іранській провінції Альборз, де стався інцидент.
У повідомленні сказано, що чотири людини, які брали спирт, втратили зір і зараз знаходяться в лікарні. Семеро – померли.
Передбачається, що кількість жертв може збільшитися.
При цьому, в регіоні заразилися коронавірусом троє людей. Ще троє раніше померли від зараження.
- 9 березня біля двох чоловіків на Кіпрі виявили коронавірус. До цього Кіпр був останньою державою Європейського союзу, де не було випадків зараження COVID-19.
- Через коронавірус Молдова з 10 березня заборонить в’їзд в країну іноземців, які прибули літаком.
- В Ізраїлі для уникнення поширення коронавірусу всіх громадян, які приїхали з-за кордону, будуть ізолювати на 14 днів.