В Ірані сім осіб приймали технічний спирт з метою захиститися від коронавірусної інфекції. В результаті самолікування деякі померли, інші отруїлися і втратили зір.

Про це повідомляє IRNA.

Відповідну інформацію підтвердили в прокуратурі міста Ахваз в іранській провінції Альборз, де стався інцидент.

У повідомленні сказано, що чотири людини, які брали спирт, втратили зір і зараз знаходяться в лікарні. Семеро – померли.

Передбачається, що кількість жертв може збільшитися.

При цьому, в регіоні заразилися коронавірусом троє людей. Ще троє раніше померли від зараження.