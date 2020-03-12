Про це повідомляє видання Washington Post.

Вже за два дні після того, як Іран оголосив про перші випадки захворювання на новий коронавірус, на кладовищі недалеко від місця виникнення інфекції з’явилися свідоцтва незвичайної активності. Так в комплексі Біхешт-Масумех в іранській провінції Кум, що в 130 км від Тегерана, вже 21 лютого почалися розкопки нової ділянки кладовища, про що свідчать супутникові знімки.

У міру поширення вірусу в країні площі розкопок збільшувалися. До кінця місяця з космосу було видно дві великі траншеї довжиною близько 90 метрів.

Згідно з експертним аналізом, відео та офіційними заявами, могили були вириті для розміщення зростаючого числа жертв вірусу в Кумі. Сьогодні Іран є найбільш постраждалою країною в світі після Китаю та Італії. Станом на 12 березня в Ірані зафіксовано 10 075 випадків зараження COVID-19, 429 пацієнтів загинули, 2959 — успішно пройшли лікування. Серед тих, що заразилися, є щонайменше два десятка чиновників, включаючи віце-президента. Кілька членів парламенту, колишній дипломат та старший радник Верховного лідера загинули.

За інформацією чиновників, в Кумі — духовному центрі шиїтів, населення якого близько 1,2 млн осіб — заражено близько 850 осіб. Офіційне число загиблих в Кумі чиновники приховують.

“Відео, супутникові знімки та інші відкриті дані з кладовища — величезного комплексу в шести милях на північ від центру міста — дозволяють припустити, що число людей, уражених цим вірусом, значно вище, ніж офіційна цифра”, — зазначили кореспонденти WP.

Аналітик знімків з космосу повідомив журналістам, що розмір траншей та швидкість, з якою їх викопали, вказують на явне відхилення від традиційних методів поховання (індивідуальні та сімейні ділянки). Це дає можливість припустити, що це братські могили для жертв коронавірусу. Крім того, на знімках видно великий насип вапна, яке може бути використано для того, щоб нейтралізувати запах братських могил.

На підтвердження цього журналісти WP наводять репортаж перської служби BBC від 3 березня. Репортер описує сцену на цьому кладовищі. Чоловіки несуть труну до траншеї з декількома могилами. Камера показує невелику частину траншеї, купу бруду та невеликі прості покажчики. Поруч стоять люди в синіх захисних костюмах.

“Це ділянка для жертв коронавіруса. Наразі на цій ділянці поховано більше 80, і, за їхніми словами, загинуло тільки 34 людини”, — каже репортер, посилаючись на офіційне число загиблих станом на 28 лютого.

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В іншому репортажі, який згадують журналісти, розповідається про те, що поховано вже понад 250 осіб, в той час як повідомлялося лишень про 77 загиблих.

“Робочий сказав мені, що на сьогоднішній день вони поховали понад 250 жертв коронавірусу. Це все могили, і вони свіжі. Це все за останні кілька днів”, — зазначив репортер.