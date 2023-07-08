Двоє чоловіків, ідентифіковані як Мохаммед Рамез Рашиді та Наїм Хашем Каталі, були повішені в суботу, 8 липня, після того, як Верховний суд підтвердив їхні вироки.

Джерело: Aljazeera

Храм Шах-Черах у провінції Фарс, один із найважливіших святинь шиїтського ісламу, зазнав нападу 26 жовтня 2022 року.

Записи з камер відеоспостереження, опубліковані в той час, показали озброєних чоловіків, які входили до святині з гвинтівкою. Відкривши вогонь і пробравшись до головного комплексу, вони застрелив групу паломників і персонал.

Влада повідомила про 13 загиблих та 40 поранених.

Двох чоловік стратили, а троє інших отримали тюремне ув’язнення за напад.

Чоловіки отримали 25, 15 та 5 років позбавлення волі.