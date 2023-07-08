Джерело: Aljazeera
Храм Шах-Черах у провінції Фарс, один із найважливіших святинь шиїтського ісламу, зазнав нападу 26 жовтня 2022 року.
Записи з камер відеоспостереження, опубліковані в той час, показали озброєних чоловіків, які входили до святині з гвинтівкою. Відкривши вогонь і пробравшись до головного комплексу, вони застрелив групу паломників і персонал.
Влада повідомила про 13 загиблих та 40 поранених.
Двох чоловік стратили, а троє інших отримали тюремне ув’язнення за напад.
Чоловіки отримали 25, 15 та 5 років позбавлення волі.
- В Ірані стратили трьох чоловіків, звинувачених в причетності до загибелі трьох співробітників сил безпеки під час торішніх антиурядових протестів.
- 13 листопада іранський протестувальник був засуджений до смертної кари за підпал урядової будівлі, що стало першим відомим застосуванням смертної кари владою, яка намагається придушити майже двомісячні антиурядові демонстрації.
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