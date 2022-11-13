В Ірані винесли перший смертний вирок протестувальнику

13 листопада іранський протестувальник був засуджений до смертної кари за підпал урядової будівлі, що стало першим відомим застосуванням смертної кари владою, яка намагається придушити майже двомісячні антиурядові демонстрації.

Про це пише The Wall Street Journal.

Вирок відкриває новий етап у спробі Ірану використати свою правову систему проти масових протестів, спровоковані смертю 22-річної Махси Аміні під вартою поліції у вересні після того, як її затримали за нібито “неправильне носіння хіджабу”.

За даними іранської влади, звинувачення висунули більш ніж 1000 особам тільки в Тегерані, а в неділю суддя в південній провінції Хормозган заявив, що ще 164 протестувальникам пред’являть звинувачення в низці злочинів, від пропаганди до підбурювання до вбивства.

Західні уряди почали посилювати тиск на Іран, щоб пом’якшити його відповідь на протести.

Ісландія та Німеччина спільно закликають до спеціальної сесії Ради ООН з прав людини щодо ситуації в Ірані, повідомило посольство Ісландії в Женеві в п’ятницю. Зазначається, що під час зустрічі розглянуть “стан жінок і дівчат в Ірані під час останніх протестів”.

У неділю невстановленому обвинуваченому, засудженому до смертної кари, було висунуто звинувачення у “війні проти Бога”, згідно із заявою Іранського агентства судових новин.

Також у неділю п’ятьох інших обвинувачених, імена яких не називають, засудили до тюремного ув’язнення від 5 до 10 років за змову з метою вчинення “злочинів проти національної безпеки”, а також за “порушення громадського спокою та порядку”. Рішення Революційного суду Тегерана можуть бути оскаржені. Після винесення остаточних вироків імена засуджених оприлюднять.

Раніше 227 представників Ісламської ради звернулися до судової системи з проханням “рішуче впоратися з ініціаторами нещодавніх заворушень”. Протести у країні тривають після загибелі 22-річної Махси Аміні, котру заарештували за “неправильне носіння хіджабу”.

Відповідно до даних правозахисної агенції, під час протестів заарештували 14 800 осіб. Як пише Iran International, цим особам загрожує смертна кара.

Протести в Ірані

В Ірані тривають протести після смерті 22-річної Махси Аміні. Дівчину в Тегерані затримала поліція моралі за “невідповідний одяг” та відвезла до відділку. Перебуваючи під вартою, дівчина впала у кому і через декілька днів померла у лікарні. На протестах чимало іранських жінок відрізають своє волосся, що є ознакою гострої форми протесту.

Поки тривають протести, міжнародні лідери засуджують репресії проти мирних демонстрантів іранськими силами. У середу Сполучені Штати запровадили низку нових санкцій проти іранських чиновників, причетних до репресій.

26 жовтня в Ірані відбулися загальнонаціональні протести, щоб відзначити 40 днів після смерті Аміні, важливий день жалоби в іранській та ісламській традиціях.

Державне інформаційне агентство ISNA заявило, що сили безпеки “не перешкоджали” протестувальникам відвідати могилу Аміні в Саккезі, а сутички відбулись після того, як вони покинули місце поховання.

Водночас в Ірані сили безпеки та Революційна гвардія захищають уряд від протестувальників, які вже місяць закликають до повалення режиму. Силовики захищають владу, яка тісно вплела сили безпеки в економіку та структуру держави, продовжуючи у такий спосіб своє панування.

Поки тривають протести, міжнародні лідери засуджують репресії проти мирних демонстрантів іранськими силами. У середу Сполучені Штати запровадили низку нових санкцій проти іранських чиновників, причетних до репресій.

Серед тих, хто опинився під санкціями – командир розвідувальної організації Корпусу вартових Ісламської революції та заступник командувача КВІР з операцій, а також двоє чиновників у провінції Сістан і Белуджистан.

Офіційні особи Білого дому кажуть: Сполучені Штати побоюються, що Росія може давати поради Ірану щодо того, як придушити громадські протести.

“Ми стурбовані тим, що Москва може консультувати Тегеран щодо найкращих практик, спираючись на великий досвід Росії у придушенні відкритих демонстрацій”, — заявила прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр під час брифінгу в середу. “Докази того, що Іран допомагає РФ вести війну проти України, очевидні і публічні. І Іран, і РФ зближуються, чим більше вони стають ізольованими. Наше повідомлення Ірану дуже, дуже чітке – припиніть вбивати своїх людей і припиніть надсилати зброю до Росії, щоб допомогти вбивати українців”, – додала вона.

Експерти ООН закликали провести незалежне міжнародне розслідування репресій. У їхній заяві мовиться, що “тривожну кількість протестувальників вже затримано та вбито, багато з яких діти, жінки та люди похилого віку”.