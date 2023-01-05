Адміністрація Байдена відмовилася від погроз помститися Саудівській Аравії за скорочення видобутку нафти минулого року та планує посилити координацію безпеки, щоб протистояти Ірану в 2023 році, заявили представники США і Саудівської Аравії через три місяці після того, як відносини країн досягли історичного мінімуму.

Про це мовиться у матеріалі WSJ.

Офіційні особи вказали на ознаки покращення співпраці США і Саудівської Аравії за минулі тижні, оскільки темпи падіння цін на бензин у США, кращі, ніж очікувалося, результати проміжних виборів демократів і посилення занепокоєння щодо Ірану знімають крапку з давно тліючої суперечки, яка вилилася у відкрите обговорення в жовтня, коли саудівці відхилили прохання Білого дому відкласти скорочення виробництва. Рішення щодо випуску підігріло побоювання відносно інфляції лише за місяць до проміжних виборів, і президент Байден пообіцяв співпрацювати з Конгресом, щоб помститись Саудівській Аравії “наслідками”.

Тепер представники адміністрації Байдена кажуть, що не планують виконувати цю погрозу. Натомість офіційні особи обох країн зазначають, що вони продовжують реалізацію нових військових і розвідувальних проєктів і важливих зусиль зі стримування Ірану на тлі застопорених зусиль щодо відновлення міжнародної ядерної угоди з Тегераном.

Раніше дві країни поділилися одна з одною розвідданими про те, що Іран готує неминучий напад на Саудівську Аравію, і розробили скоординовану відповідь. Збройні сили США направили військові літаки та бомбардувальники до Ірану в окремих демонстраціях сили, які мали на меті стримати Тегеран. Представники США та Саудівської Аравії заявили, що співпраця стала ключовим поворотним моментом у відносинах після розколу.

Офіційні особи також вказали на стійку військову співпрацю, яка допомогла зберегти політичні відносини після місяців потрясінь. Наприклад, минулого року реактивні винищувачі Саудівської Аравії кілька разів супроводжували дальні бомбардувальники США через їхній національний повітряний простір під час навчань, які проводилися з іншими країнами-союзниками Вашингтона, включаючи Ізраїль.

США тісно співпрацюють із Саудівською Аравією, Ізраїлем та іншими країнами Близького Сходу з метою розробки нових скоординованих систем протиповітряної оборони та розширення співпраці на морі для стримування Ірану.

Відлига між Саудівською Аравією та США настає в той момент, коли адміністрація Байдена намагається змінити військову присутність США на Близькому Сході, створивши парасольку безпеки, що тягнеться від Ізраїлю до Перської затоки. Занепокоєння щодо Ірану зросло після того, як Росія почала використовувати безпілотники іранського виробництва для нападу на Україну, а Білий дім попередив, що два американські противники розвивають повномасштабне військове партнерство.

Офіційні особи Саудівської Аравії та США попереджають, що відносини залишаються хиткими і можуть знову погіршитись. Принц Мохаммед розробив більш незалежну зовнішню політику, а хороші відносини з Китаєм та РФ є стратегічно важливими для Ер-Ріяда. Однак адміністрація Байдена як і раніше має намір зосередити свою вогневу міць на Росії та Китаї, а не на Близькому Сході.

Зауважимо, 12 жовтня 2022 року Білий дім оприлюднив стратегію національної безпеки. У повідомленні зазначили, що США вступають у “вирішальне десятиліття”, оскільки вони протистоять конкуренції Китаю і РФ, котрі намагаються перевернути міжнародний порядок, водночас стикаючись із викликами від зміни клімату до енергетики та продовольчої безпеки, міжнародного тероризму та хвороб.