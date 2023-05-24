Ірландія планує провести тендер на плавучі готелі та кораблі для розміщення шукачів притулку, оскільки через наплив переселенців місць для їхнього розміщення не вистачає.

Джерело: Reuters.

За останній рік в Ірландію прибуло близько 100 тисяч осіб, які рятувалися від повномасштабної війни в Україні та інших конфліктів. Цей показник у 25 разів перевищує середню кількість людей, які шукали притулку в країні в попередні роки.

Житловий фонд Ірландії виявився неспроможним розмістити таку кількість людей, через що багато з них в останні тижні були змушені спати в наметах на вулиці. На початку травня в Ірландії менш як тисяча будинків була доступна для оренди для населення в 5,1 мільйона осіб.

Також на тлі кризи житлового фонду відбулась невелика кількість протестів місцевих жителів біля деяких будівель, які уряд почав використовувати як тимчасове житло.

Міністерство інтеграції Ірландії повідомило, що нещодавно отримало низку пропозицій щодо створення так званого “плавучого житла” і у зв’язку з цим готується опублікувати запит на тендер для пошуку таких місць розміщення.

“Після детального дослідження та аналізу його використання, а також після консультацій з різними зацікавленими сторонами, департамент, як очікується, опублікує RFT (запит на проведення тендерів) щодо пошуку плавучого житла для осіб, які просять міжнародний захист”, — йдеться в заяві міністерства.

Водночас міністр фінансів Ірландії Майкл Макграт заявив, що уряд й надалі віддає пріоритет розміщенню переселенців у вільних будинках, а пропозиція щодо використання плавучих готелів перебуває на ранній стадії обговорення.