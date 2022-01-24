ЗеПорушення

54

Всього порушень

59

Днів без порушень
16:01 Володимир Зеленський терміново скликає засідання РНБО
15:29 «Не виділено жодної додаткової копійки на армію»: Порошенко закликав завтра провести закрите засідання Ради із Зеленським
15:08 В Ірландії занепокоєні російськими військовими навчаннями поблизу країни
14:58 Більшість українців проти другого президентського строку Зеленського – КМІС
14:50 «Зовнішня розвідка відіграє важливу роль» — Зеленський привітав розвідників
14:24 Любителям кіберпанку присвячується: у США презентували «розумний» пістолет
13:51 В Офісі президента відреагували на евакуацію родин дипломатів США з України
13:13 Тренування чи посилення тиску: Тайвань заявив про масштабне вторгнення з боку авіації Китаю
13:01 НАТО посилить військову присутність у Східній Європі через загрозу російського вторгнення в Україну
12:50 В Україні викрили «злодія в законі» з Чечні на вимаганні мільйона доларів
12:23 «Не треба драматизувати і залишати Україну» – у ЄС поки не планують вивозити сім’ї дипломатів
12:16 Представники авіаеперевізника Lufthansa пояснили зміну графіків на Київ
12:01 Apple скасовувала обов’язкову перевірку для покупців освітніх послуг у США
11:36 Услід за США: Велика Британія прийняла рішення про евакуацію деяких дипломатів
11:26 Протиріччя демократії та порушення європейських стандартів: Медіарух виступив проти змін у мовленні державних ЗМІ
09:06 В Україні за минулу добу зафіксовано 12 915 нових випадків захворювання на COVID-19
08:39 Блінкен заявив, що США не вводитимуть превентивних санкцій проти Росії
08:10 Кандидат у президенти Франції виступив за дружні зв’язки з Росією та проти санкцій
07:39 Морозно та хмарно: прогноз погоди на 24 січня 2022 року
07:16 24 січня 2022 року: яке сьогодні свято, прикмети, традиції
00:27 Глава МЗС Австрії підтримав жорсткі санкції проти Росії
00:01 У Німеччині закликали до «обачності» при запровадженні санкцій проти Росії

23 січня

23:08 США спорядили до України гранатомети SMAW-D
22:07 «Друга пташка у Києві» – США доправили другий вантаж зі зброєю
21:14 Євген Мураєв заперечив твердження британського МЗС
20:18 «Як можна чинити перешкоду дипломатичній діяльності?» – Порошенко про блокування владою його участі у Раді Україна-НАТО
19:43 Британія передасть Україні два протимінні кораблі – Пристайко
19:03 Компанія Ілона Маска готується імплантувати чіпи у людей у цьому році
18:32 В Україні знайшли старовинні фрагменти кераміки скіфських часів
18:15 Прем’єрка Нової Зеландії скасувала своє весілля через дев’ять випадків Omicron у країні

В Ірландії занепокоєні російськими військовими навчаннями поблизу країни

Міністр закордонних справ Ірландії Саймон Ковені заявив, що уряд Ірландії неабияк занепокоєний планами Росії провести військові навчання біля південного узбережжя країни.

Понеділок, 24 січня 2022, 15:08
Підтримати

Про це повідомляє Irish Examiner.

За словами Ковені, влада висловлює низку побоювань стосовно військово-морських навчань, які мають відбутися на початку лютого приблизно у 240 км від південно-західного узбережжя Ірландії. При цьому, країна не зможе цьому ніяк запобігти, оскільки тренування дозволене у міжнародних водах. 

Зараз не час для посилення військової активності та напруженості у контексті того, що відбувається з Україною та всередині неї“, – зазначив Ковені.

Голова МЗС додав, що через це у них наразі перенавантажені Сили оборони, тому на зустрічі з європейськими колегами у Брюсселі він планує обговорювати питання безпеки Європи, акцентуючи на Росії та Україні. 

Під час цих обговорень я коротко проінформую своїх колег з ЄС про заплановані російські військово-морські навчання. У широкому плані я також підтверджу нашу повну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України і знову закличу Росію до деескалації напруженості та конструктивного діалогу”, – резюмував міністр. 

Теги: військова агресія, війна, військова агресія, Ірландія, НАТО, російське вторгнення, Росія, Ирландия

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook