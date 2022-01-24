В Ірландії занепокоєні російськими військовими навчаннями поблизу країни

Про це повідомляє Irish Examiner.
За словами Ковені, влада висловлює низку побоювань стосовно військово-морських навчань, які мають відбутися на початку лютого приблизно у 240 км від південно-західного узбережжя Ірландії. При цьому, країна не зможе цьому ніяк запобігти, оскільки тренування дозволене у міжнародних водах.
“Зараз не час для посилення військової активності та напруженості у контексті того, що відбувається з Україною та всередині неї“, – зазначив Ковені.
Голова МЗС додав, що через це у них наразі перенавантажені Сили оборони, тому на зустрічі з європейськими колегами у Брюсселі він планує обговорювати питання безпеки Європи, акцентуючи на Росії та Україні.
“Під час цих обговорень я коротко проінформую своїх колег з ЄС про заплановані російські військово-морські навчання. У широкому плані я також підтверджу нашу повну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України і знову закличу Росію до деескалації напруженості та конструктивного діалогу”, – резюмував міністр.
- Нагадаємо, Північноатлантичний Альянс відправить до Східної Європи додаткові кораблі та винищувачі, щоб посилити оборону своїх союзників. Таке рішення було прийнято через дії Росії, яка продовжує нарощувати військову діяльність в Україні та довкола неї.
- Раніше Північноатлантичний Альянс (НАТО) оголосив про проведення масштабних навчань під назвою Neptune Strike ’22. Їх вирішили організувати через можливу ескалацію між Україною та Росією на тлі загострення відносин Заходу і Кремля.
- Також повідомлялось, що прем’єр-міністр Болгарії Кіріл Пєтков відповів Росії на її вимогу вивести війська НАТО із території країни.