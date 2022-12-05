В Іспанії у поштовому відділенні виявили ще три конверти з очима тварин. Пакунки було адресовано дипломатичним установам України.

Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

За його словами, конверти вилучила поліція. Вони були адресовані посольству України в Мадриді, генеральному консульству в Барселоні та консульству в Малазі. Розпочато слідчі дії.

Речник додав, що вже відомо про 21 випадок погроз українським посольствам та консульствам. Вони розташовані у 12 країнах.

Раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба зазначав, що українських дипломатів не залякати і не зламати. Посли мають намір й надалі ефективно працювати на захист України від ворога та нашу перемогу.

Днем раніше в Іспанії поліція заявляла, що пакунки з вибуховими речовинами надсилали з міста Вальядолід, що на півночі країни.