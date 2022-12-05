Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.
За його словами, конверти вилучила поліція. Вони були адресовані посольству України в Мадриді, генеральному консульству в Барселоні та консульству в Малазі. Розпочато слідчі дії.
Речник додав, що вже відомо про 21 випадок погроз українським посольствам та консульствам. Вони розташовані у 12 країнах.
Раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба зазначав, що українських дипломатів не залякати і не зламати. Посли мають намір й надалі ефективно працювати на захист України від ворога та нашу перемогу.
Днем раніше в Іспанії поліція заявляла, що пакунки з вибуховими речовинами надсилали з міста Вальядолід, що на півночі країни.
- 30 листопада у Міністерстві закордонних справ України підтвердили інформацію про те, що українське посольство в Іспаніїотримало конверт із вибухівкою, внаслідок чого постраждав один співробітник.
- Прем’єр-міністру Іспанії Педро Санчесу надіслали лист з вибухівкою. Таку ж “посилку” отримало іспанське оборонне відомство та база військово-повітряних сил.