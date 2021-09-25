Про це повідомила пресслужба відомства.

За попередніми даними, вона займалася підробленням документів про “купівлю” даної політичної сили та про обрання її “очільників“.

Підозру оголошено за ч. 2 ст. 205-1 Кримінального кодексу України (“підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців“).

“У СБУ є аргументовані докази причетності вказаної особи до підробки документів про перереєстрацію політичної партії «Об’єднана Україна» у політичну партію “Партія Шарія“. Щобільше, зловмисниця фальсифікувала протоколи засідань “політичної сили“, що дозволило «обрати потрібних керівників партії“, – наголосили у відомстві.

Там також нагадали, що раніше Віктор Шарій, на якого зареєстровано “Партію Шарія“, заявив, що не має жодного стосунку до діяльності даної “політичної сили» і лише дав нотаріальну згоду на використання в ній свого прізвища“. При чому зробив це за грошову винагороду у $500.

Наразі розв’язується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу. СБУ продовжує слідство і встановлює коло інших осіб, які можуть бути причетні до цієї протиправної діяльності.

Дружина Анатолія Шарія Ольга уточнила, що підозру вручили її матері Аллі Бондаренко.

Як відомо, восени минулого року США ввели санкції проти українського народного депутата Андрія Деркача. Його звинуватили у сприянні російському втручанню в американські вибори президента. На переконання розвідки США, президент Росії Володимир Путін міг контролювати діяльність Андрія Деркача.

11 січня США запровадили індивідуальні санкції проти “групи Деркача” — українських чинних та колишніх нардепів, держслужбовців та пов’язаних із ними осіб та медіа. Серед них є і нардеп Олександр Дубінський, а також прокурор Костянтин Кулик, колишній нардеп Олександр Онищенко, колишній працівник посольства України в США Андрій Теліженко та інші. Дубінського після потрапляння до санкційного списку виключили з президентської фракції “Слуги народу”.

Раніше Служба безпеки оголосила Анатолію Шарію про підозру за двома статтями: ч. 1 ст. 111 (Державна зрада) та ч. 1 ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

Шарія викликали на допити на 22 та 25 лютого, проте він не з’явився. В СБУ розцінили неявку Шарія на допит як переховування від слідства. 2 березня Шарія внесли до бази розшуку Міністерства внутрішніх справ України.