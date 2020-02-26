В Італії від коронавірусу померли вже 12 людей

Про це повідомляє італійське видання Ansa.
Уточнюється, що від вірусу помер чоловік у віці 70 років в окрузі Емілія-Романья. Пацієнт проживав в регіоні Ломбардія, де в даний момент знаходиться епіцентр китайського коронавируса в Європі.
За інформацією медиків, у минулому чоловік мав серйозні проблеми зі здоров’ям.
Одночасно також повідомляється, що в Ломбардії коронавірус був виявлений у чотирьох неповнолітніх, серед яких 4-річна дівчинка.
В цілому на даний момент в Італії зафіксовано 374 випадки коронавірусу. З них 258 випадків — в Ломбардії, а 71 випадок — в регіоні Венето.
Відзначається, що громадянин Китаю, який був шпиталізований у Римі в січні, вже одужав і перебуває в доброму стані.
Нагадаємо, що від коронавірусу помер перший громадянин Франції.
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- Міністр охорони здоров’я і соціальних служб США Алекс Азар на слуханнях в комітеті з асигнувань заявив, що розробка вакцини від нового коронавірусу буде завершена через рік.