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В Італії від коронавірусу померли вже 12 людей

В Італії від китайського атипового коронавірусу померли вже 12 людей.

Середа, 26 лютого 2020, 16:42

Про це повідомляє італійське видання Ansa.

Уточнюється, що від вірусу помер чоловік у віці 70 років в окрузі Емілія-Романья. Пацієнт проживав в регіоні Ломбардія, де в даний момент знаходиться епіцентр китайського коронавируса в Європі.

За інформацією медиків, у минулому чоловік мав серйозні проблеми зі здоров’ям.

Одночасно також повідомляється, що в Ломбардії коронавірус був виявлений у чотирьох неповнолітніх, серед яких 4-річна дівчинка.

В цілому на даний момент в Італії зафіксовано 374 випадки коронавірусу. З них 258 випадків — в Ломбардії, а 71 випадок — в регіоні Венето.

Відзначається, що громадянин Китаю, який був шпиталізований у Римі в січні, вже одужав і перебуває в доброму стані.

Нагадаємо, що від коронавірусу помер перший громадянин Франції.

  • Станом на середу, 26 лютого, кількість тих, хто заразилися коронавірусом COVID-19 у всьому світі збільшилася до 81 тисячі випадків. За добу захворіло близько 900 осіб.
  • Міністр охорони здоров’я і соціальних служб США Алекс Азар на слуханнях в комітеті з асигнувань заявив, що розробка вакцини від нового коронавірусу буде завершена через рік.
Теги: Італія, коронавірус, эпидемия

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