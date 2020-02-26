В Італії від коронавірусу померли вже 12 людей

В Італії від китайського атипового коронавірусу померли вже 12 людей.

Про це повідомляє італійське видання Ansa.

Уточнюється, що від вірусу помер чоловік у віці 70 років в окрузі Емілія-Романья. Пацієнт проживав в регіоні Ломбардія, де в даний момент знаходиться епіцентр китайського коронавируса в Європі.

За інформацією медиків, у минулому чоловік мав серйозні проблеми зі здоров’ям.

Одночасно також повідомляється, що в Ломбардії коронавірус був виявлений у чотирьох неповнолітніх, серед яких 4-річна дівчинка.

В цілому на даний момент в Італії зафіксовано 374 випадки коронавірусу. З них 258 випадків — в Ломбардії, а 71 випадок — в регіоні Венето.

Відзначається, що громадянин Китаю, який був шпиталізований у Римі в січні, вже одужав і перебуває в доброму стані.

Нагадаємо, що від коронавірусу помер перший громадянин Франції.