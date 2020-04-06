В Італії зафіксували найнижчий за останні тижні добовий показник смертності від коронавірусної інфекції.

Про це свідчать дані Департаменту цивільного захисту Італії.

У неділю, 5 квітня, в Італії добовий показник смертності був найнижчим за останні два з половиною тижні. Так протягом ночі 4 квітня — доби 5 квітня загинули 525 осіб.

Водночас протягом останніх двох тижнів показник смертності за добу варіювався від 601 до 889. 27 березня спостерігався різкий стрибок смертності — за добу загинули рекордні 969 чоловік. В середньому щодня вмирали порядку 729 осіб.

Загальна кількість загиблих пацієнтів з позитивним тестом на COVID-19 за час епідемії в країні досягла 16 523 чоловік. Серед них протягом минулої доби загинули 636 осіб.

Загальна кількість пацієнтів з COVID-19 в Італії сьогодні — 132 547 осіб. Майже 23 тисячі осіб одужали, ще 93 тисячі продовжують лікування.

Згідно з даними університету Джона Хопкінса, Італія є третьою найбільш постраждалій від COVID-19 країною світу після США (352,5 тисячі випадків зараження) і Іспанії (135 тисяч випадків). За кількістю смертей Італія на першому місці. Слідом йдуть Іспанія (13,2 тисячі летальних випадків) і Франція (8,9 тисяч летальних випадків).