Археологи віднайшли підземелля в’їзної брами Галицького замку, збудованого на місці княжого дерев'яного замку, про який вперше згадали у 1119 році.

Джерело: Міністерство культури та інформаційної політики України.

Експерти натрапили на підземелля під час розкопок у національному заповіднику “Давній Галич”. За допомогою відеокамери вони оглянули її всередині та показали склепіння.

Повноцінно зайти туди поки що неможливо, проте дослідники скористувались камерою, щоб з’ясувати, де є входи. До кінця літа дослідники планують потрапити у приміщення для ретельного обстеження.

“Потрапили у цокольний поверх в’їзної вежі Галицького замку, де ніхто не був 300 років. Поки що за допомогою відеокамери”, – написав генеральний директор національного заповідника “Давній Галич” Володимир Олійник у Facebook і опублікував відео.

Серед дрібних предметів на території в’їзної вежі археологи знайшли скляний та керамічний посуд, кахлі від печей. Усі вони, за словами археолога Ігоря Креховецького, вишукані, бо мали візерунки. За його словами, музейники й історики все відмиють і шукатимуть фрагменти, за якими можна б було частково скласти цей посуд чи піч.

Розкопки на території Галицького замку тривають.

Довідково. Галицький або Старостинський замок – замок у місті Галич, Івано-Франківської області, Україна. Руїни замку розташовані на високому пагорбі Галич-гори на правому березі річки Дністер над містом – у минулому він служив фортифікаційною спорудою.

Галицький замок споруджено в середині XIV ст. Однак його попередника вперше згадують 1119 р. як укріплену цитадель. Археологи вважають, що спочатку це була дерев’яна споруда, яка згодом переросла у міцний замок галицьких князів (XII—XIV ст.).