Про це в Telegram повідомляє прес-служба міністерства.

“Пацієнтка поступила в лікарню у важкому стані. Тривалий час вона займалась самолікуванням і надто пізно звернулася до лікарів. Жінка померла через добу після госпіталізації, ще до отримання результатів тесту на COVID-19”, – сказано в повідомленні.

У міністерстві закликають терміново дзвонити своєму сімейному лікарю одразу ж при появі перших симптомів респіраторних захворювань.

“Залишайтеся вдома! Самоізоляція – найдієвіший спосіб убезпечити себе від інфікування”, – йдеться в повідомленні.

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  • Звичайні хірургічні маски (блакитного кольору, що продаються в аптеці) не захищають від вірусів або бактерій. Про це #Буквам розповів Ілля Бурлаченко, асистент кафедри внутрішньої медицини №2 Національного медичного університету імені О. О. Богомольця.