У Міністерстві охорони здоров'я розповіли, що в Івано-Франківську померла жінка, яка була інфікована новим атиповим коронавірусом.

Про це в Telegram повідомляє прес-служба міністерства.

“Пацієнтка поступила в лікарню у важкому стані. Тривалий час вона займалась самолікуванням і надто пізно звернулася до лікарів. Жінка померла через добу після госпіталізації, ще до отримання результатів тесту на COVID-19”, – сказано в повідомленні.

У міністерстві закликають терміново дзвонити своєму сімейному лікарю одразу ж при появі перших симптомів респіраторних захворювань.

“Залишайтеся вдома! Самоізоляція – найдієвіший спосіб убезпечити себе від інфікування”, – йдеться в повідомленні.