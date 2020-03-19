Про це в Telegram повідомляє прес-служба міністерства.
“Пацієнтка поступила в лікарню у важкому стані. Тривалий час вона займалась самолікуванням і надто пізно звернулася до лікарів. Жінка померла через добу після госпіталізації, ще до отримання результатів тесту на COVID-19”, – сказано в повідомленні.
У міністерстві закликають терміново дзвонити своєму сімейному лікарю одразу ж при появі перших симптомів респіраторних захворювань.
“Залишайтеся вдома! Самоізоляція – найдієвіший спосіб убезпечити себе від інфікування”, – йдеться в повідомленні.
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- Звичайні хірургічні маски (блакитного кольору, що продаються в аптеці) не захищають від вірусів або бактерій. Про це #Буквам розповів Ілля Бурлаченко, асистент кафедри внутрішньої медицини №2 Національного медичного університету імені О. О. Богомольця.