В Івано-Франківській області примусово ушпиталили пацієнтку, в якої в київській лікарні попередньо діагностували COVID-19.

Про це повідомляють #Букви.

Напередодні до Олександрівської лікарні Києва була доставлена ​​39-річна жінка, яка повернулася з-за кордону. Пізніше пацієнтку перевели до Київської лікарні №4, де їй був поставлений діагноз “підозра на COVID-19”.

25 березня жінка залишила столичну лікарню. В коментарі #Буквам у відділі комунікації столичної поліції спростували інформацію про можливу втечу пацієнтки. У медустанові відмовилися повідомити, самовільно пацієнтка покинула лікарню чи її виписали лікарі.

У відділі комунікації поліції Івано-Франківської області, звідки жінка родом, зазначили, що отримали інформацію про пацієнтку з підозрою на COVID-19 від столичних поліцейських. Її розшукали в Коломийському районі області та в примусовому порядку ушпиталили до лікарні.

“Ця інформація надійшла від наших колег київських. Відповідно, транспортний засіб, в якому перебувала жінка і її чоловік, було зупинено на території Івано-Франківської області співробітниками поліції. Була викликана швидка медична допомога Жінка та її чоловік доставлені в інфекційне відділення в обласній лікарні. Першочерговим завданням поліцейських було разом з медиками доставити її в лікарню, щоб убезпечити її і оточуючих. Жінка була в лікарні, могла мати захворювання, у неї була підозра коронавірус”, — повідомили в главку.

Також в прес-службі зазначили, що жінка буде притягнута до адміністративної відповідальності за ст. 44-1 КУпАП “Ухилення від медичного огляду чи медичного обстеження”.