Про це інформує американський телеканал CNN.

Акція протесту пройшла на вулицях Токіо в понеділок, 17 травня, на тлі загострення спалаху коронавірусу COVID-19 в Японії.

Як зазначила кореспондентка каналу Селіна Ван, демонстранти закликали до скасування Олімпіади та до того, щоб життя людей стояли для влади вище, ніж проведення Олімпійських ігор.

Люди тримали таблички із написами: “Погаси олімпійський факел” та “Скасуй Олімпійські ігри в Токіо”.

Протестувальники висловлювали невпевненість, що Японія зможе захистити свій народ на тлі різкого зростання кількості випадків COVID19 і близько 1% населення, повністю вакцинованого проти коронавірусу.

Walking along anti-#Olympics protest last night in Tokyo. Latest poll shows >80% in Japan oppose the Olympics this year.

Some protesters tell me they lost their jobs during pandemic. Are frustrated billions are being poured towards the Games.

IOC says #Olympics will go on @CNN pic.twitter.com/PLkEWzTpHD

— Selina Wang (@selinawangtv) May 18, 2021