Про це повідомляє агентство Reuters.
Два тематичних парки (класичний і парк водних атракціонів DisneySea) будуть закриті із завтрашнього дня і до 15 березня.
Зазначається, що таке рішення було прийнято після того, як прем’єр-міністр країни Сіндзо Абе закликав закрити всі школи.
Як відомо, тематичні парки Діснея в Шанхаї і Гонконзі закриті вже більше місяця. На початку лютого компанія попередила, що через це, ймовірно, знизиться прибуток у другому кварталі. Зокрема, очікується, що компанія втратить 135 мільйонів доларів, якщо закриття триватиме протягом 2 місяців.
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