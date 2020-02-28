Про це повідомляє агентство Reuters.

Два тематичних парки (класичний і парк водних атракціонів DisneySea) будуть закриті із завтрашнього дня і до 15 березня.

Зазначається, що таке рішення було прийнято після того, як прем’єр-міністр країни Сіндзо Абе закликав закрити всі школи.

Як відомо, тематичні парки Діснея в Шанхаї і Гонконзі закриті вже більше місяця. На початку лютого компанія попередила, що через це, ймовірно, знизиться прибуток у другому кварталі. Зокрема, очікується, що компанія втратить 135 мільйонів доларів, якщо закриття триватиме протягом 2 місяців.