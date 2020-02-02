Про це повідомляє місцеве видання ERR.

На заході з нагоди 100-річчя Тартуського мирного договору в естонському місті Тарту він нагадав про те, що цей документ є дійсним через принцип правової спадкоємності.

“Фальсифікація історії Росією, яка заперечує анексію Естонії, означає виправдовування політики сфер впливу і політики насильства з боку тоталітарних режимів, і Естонська Республіка засуджує це”, – заявив він.

Довідка. Тартуський мирний договір між РРФСР і Естонією – договір, укладений між РРФСР і Естонією 2 лютого 1920 року.

За договором РРФСР беззастережно визнала незалежність і самостійність естонської держави, відмовлялася від усіх прав, в тому числі і майнових, що раніше належали Російської імперії. Естонія зобов’язалася не пред’являти Росії жодних претензій, що випливало з факту перебування в складі Росії.

Так як Естонія увійшла до складу СРСР в 1940 році, Юр’ївський мирний договір 1920 року втратив чинність на думку уряду РФ, Естонський уряд вважає договір чинним.