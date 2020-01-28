Про це йшлося під спільної заяви президентів України та Польщі Володимира Зеленського та Анджея Дуди після їхньої двосторонньої зустрічі.

Під час своєї п’ятихвилинної мови Зеленський згадав про “злочинну змову тоталітарних режимів” — радянського і нацистського, що призвела до початку Другої світової війни.

“Польща та польський народ першими відчули на собі злочинну змову тоталітарних режимів. Це призвело до початку Другої світової війни та дозволило нацистам запустити смертоносний маховик Голокосту”, — сказав Зеленський.

Далі український лідер закликав країни разом протистояти агресії, щоб запобігти трагічним подіям в майбутньому.

“Сьогодні всім демократичним державам слід об’єднати свої зусилля. Європа та світ не мають права сьогодні мовчати, як це було в 1939 році. Європа та світ не мають права на байдужість і бездіяльність. Тільки згуртованість світу зможе дати відсіч будь-якої агресії та вберегти людство від нових страждань”, — додав він.

Заяви Президента України Володимира Зеленського та Президента Республіки Польща Анджея Дуди для представників ЗМІ. Заяви Президента України Володимира Зеленського та Президента Республіки Польща Анджея Дуди для представників ЗМІ. Gepostet von Офіс Президента України am Montag, 27. Januar 2020

На відео з 12-ї хвилини

Варто зазначити, що заява Зеленського викликала хвилю обурення в засобах масової інформації Росії та серед російських політиків. Ось заголовки новин деяких російських ЗМІ, пов’язаних із нею: