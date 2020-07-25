Влада Каталонії (Іспанія) розпорядилася закрити всі нічні клуби і дискотеки в регіоні через зростання кількості випадків коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляє видання The Local.

Відповідний наказ набрав чинності в суботу, 25 липня, і буде діяти протягом двох тижнів.

У регіоні також заборонили проведення музичних заходів на танцполах та встановили нічну “комендантську годину” для гральних закладів, казино, барів та ресторанів, а також музичних барів.

Такі заходи вжито через те, що останнім часом в Іспанії було зафіксовано понад 280 нових спалахів вірусу (майже половину всіх нових випадків підтвердили в Каталонії).

Як повідомляє агентство ВВС, влада Іспанії побоюється другої хвилі коронавірусу, в зв’язку з чим і вводяться обмеження.

Всього через місяць після того, як країна оголосила про припинення надзвичайного стану, в таких містах, як Барселона, Сарагоса, а також в іспанській столиці Мадриді відбувся новий спалах коронавірусу. На тлі цього спалаху уряд попередив громадян, що друга хвиля вірусу може бути неминучою.

Особливе занепокоєння викликає інфікування молодих людей, які ночами збираються великими компаніями в містах.

Іспанія є однією з найбільш постраждалих країн Європи з більш ніж 28,4 тис. смертей у результаті епідемії COVID-19. Згідно з даними ресурсу Worldometer, за останню добу в Іспанії було зафіксовано понад 2,2 тис. випадків коронавірусу.

Країна вийшла з суворої національної ізоляції 21 червня.