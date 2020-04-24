У Києві за минулу добу коронавірус підтвердили ще у 63 людей, в тому числі, у 3 медиків. П'ять нових випадків зараження виявлені в Києво-Печерській Лаврі.

Про це поінформував сьогодні на брифінгу мер столиці Віталій Кличко.

“Кількість киян, у яких лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус, за минулу добу збільшилася ще на 63 людини. Троє з них – медики. Загалом у Києві вже 1122 підтверджених випадки захворювання на COVID-19”, – зазначив Кличко.

Так, серед хворих:

• 22 жінки у віці від 21 до 82 років;

• 35 чоловіків від 18 до 87 років;

• 6 хлопчиків у віці від 6 до 14 років.

Кличко уточнив, що серед хворих є 9 священнослужителів: 5 – із Києво-Печерської Лаври, 3 – з Покровського Голосіївського монастиря, одна людина – з жіночого монастиря Святого Пантелеймона.

У лікарні столиці госпіталізували 20 пацієнтів. Інші лікуються на самоізоляції, під контролем медиків.

За словами мера Києва, за минулу добу виписано 8 осіб. Всього за цей час коронавірус подолали 53 жителя Києва.

Згідно з оприлюдненою на сайті КМДА картою, найбільше випадків зараження коронавірусом COVID-19 зафіксовано в Печерському районі столиці (271 випадок, 5 нових за добу).

На другому місці за кількістю хворих – Дарницький район Києва (166 випадків, 2 нових за добу).

Далі йдуть Солом’янський (112 випадків, 6 нових) і Голосіївський (109 випадків, 9 нових) райони столиці.