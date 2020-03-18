Про це Прокопів повідомляє у відеозверненні, опублікованому на своїй сторінці в Facebook.

Секретар міськради відзначив, що столична влада розробляє план спеціальних заходів для того, щоб запустити роботу Київського метрополітену хоча б з певними обмеженнями.

Уточнюється, що метрополітен хочуть запустити для обслуговування людей, що працюють на стратегічних підприємствах, які забезпечують нормальну життєдіяльність Києва.

Крім того, за словами Прокопіва, через закриття міжміського транспортного сполучення в Україні в Київ на роботу не доїжджають багато медсестер і медбратів із сусідніх областей.

“Ці люди критично необхідні нам на своїх робочих місцях. Тому ми також розробляємо програму для Київпастрансу, щоб місто змогло забезпечити підвезення цих людей на роботу і з роботи”, – пояснив він.

Про метрополітен Кияни! Ми чуємо ваші скарги щодо закриття метро. Непрацюючий метрополітен – величезна проблема для міста. Але київська влада змушена виконувати постанову Кабінету міністрів. Особисто я проти того, щоб метрополітен був повністю закритим. Зараз разом із колегами ми напрацьовуємо план спецзаходів, щоб метро все-таки запрацювало, але з деякими обмеженнями. Метрополітен повинен обслуговувати людей, які працюють на стратегічних підприємствах, що забезпечують життєдіяльність міста. У столиці існує ще одна проблема. Близько половини медбратів та медсестер київських лікарень доїжджають на роботу із сусідніх областей. Ці люди критично необхідні нам на своїх робочих місцях. Через це ми також розробляємо програму для Київпастрансу, аби місто змогло забезпечити підвіз цих людей на роботу і з роботи.#Прокопів #київрада #менджерстолиці #карантин #метро #київ Gepostet von Володимир Прокопів am Mittwoch, 18. März 2020