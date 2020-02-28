Доповідь опублікували китайські експерти в журналі Journal of Forensic Medicine.

85-річного чоловіка госпіталізували в січні. Спочатку у нього діагностували множинний інфаркт мозку. Тоді медики зазначили, що у пацієнта кашель, підвищена температура тіла та інші симптоми коронавірусної інфекції.

На 13-й день госпіталізації лікарі взяли аналіз у пацієнта на вірусну нуклеїнову кислоту. Як виявилося, результат був позитивним. Тоді медики заявили про одне з перших випадків зараження коронавірусною інфекцією, а незабаром – про смерть пацієнта.

Після смерті медики провели розтин, метою якого було встановити – на які органи найбільш негативно впливає новий коронавірус, а також як він поводить себе в організмі в порівнянні з іншими подібними вірусами. Виявилося, що патологічний процес при COVID-2019 дуже схожий з атиповою пневмонією (SARS – тяжкий гострий респіраторний синдром) і з MERS (Близькосхідний респіраторний синдром).

“Результати дослідження показали, що характерною запальною реакцією є пошкодження глибоких частин дихальних шляхів і легеневих альвеол, до якої призводить пневмонія, яка викликається новим типом коронавірусу. Взяті раніше у померлого зразки тканини показали, що патологічний процес при COVID-2019 дуже схожий з атиповою пневмонією ( SARS – тяжкий гострий респіраторний синдром) і з MERS (Близькосхідний респіраторний синдром), проте анатомічний розтин показав, що фіброз і ущільнення в легенях при COVID-2019 не такі серйозні як при SARS, але при цьому ексудативна реакція була помітнішою, ніж при SARS”, – сказано в доповіді.

Оскільки чоловік, у якого проводився розтин, був літній і мав безліч хронічних захворювань різних органів, складно було встановити – наскільки коронавірус вразив інші органи, такі як нирки або селезінку.