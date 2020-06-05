У Конгресі США представили двопартійний законопроект щодо розширення санкцій проти газопроводу "Північний потік-2".

Про це повідомили на сторінці Посольства України в США.

У проекті закону прописано додаткові роз’яснення щодо розширення санкцій проти будівництва газопроводу. Раніше санкції були введені законом США “Про захист енергетичної безпеки Європи”.

У поясненні сказано, що санкції будуть застосовуватися до суден, які прокладають труби і до компаній, які надають послуги або обладнання для цих суден.

Загалом, санкції стосуються всіх компаній, які надаватимуть сертифікацію для запуску газопроводу.

Варто зазначити, що авторами ініціативи стали як демократи, так і республіканці.

Законопроект почне діяти після того, як його буде прийнято обома палатами Конгресу США і підписано президентом Дональдом Трампом.

Нагадаємо, що Державний департамент Сполучених штатів Америки вимагав від компаній-підрядників проєкту “Північний потік-2” згорнути роботи протягом місяця.