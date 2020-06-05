Про це повідомили на сторінці Посольства України в США.
У проекті закону прописано додаткові роз’яснення щодо розширення санкцій проти будівництва газопроводу. Раніше санкції були введені законом США “Про захист енергетичної безпеки Європи”.
У поясненні сказано, що санкції будуть застосовуватися до суден, які прокладають труби і до компаній, які надають послуги або обладнання для цих суден.
Загалом, санкції стосуються всіх компаній, які надаватимуть сертифікацію для запуску газопроводу.
Варто зазначити, що авторами ініціативи стали як демократи, так і республіканці.
Законопроект почне діяти після того, як його буде прийнято обома палатами Конгресу США і підписано президентом Дональдом Трампом.
Нагадаємо, що Державний департамент Сполучених штатів Америки вимагав від компаній-підрядників проєкту “Північний потік-2” згорнути роботи протягом місяця.
- У закон про національну оборону США включили санкції проти російського газопроводу “Північний потік-2”. Документ був схвалений Палатою представників Конгресу США 11 грудня.
- У РФ заявили, що санкції США проти “Північного потоку-2” – “недобросовісна конкуренція”.
- Також представник російського МЗС Марія Захарова заявила, що РФ “симетрично” відповість на санкції США проти газопроводу “Північний потік – 2”.