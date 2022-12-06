Про це повідомляє російське пропагандистське видання РИА Новости.

За словами Пєскова ця ситуація продемонструвала, наскільки оманливою є думка, що закордоном краще ніж у Росії

Він наголосив, “комусь” весь час здається, що в інших країнах буде краще, аніж у Росії,

“Весь час комусь здається, що десь свобода, а вдома несвобода. Ну, ось це один із яскравих прикладів, які демонструють помилковість таких ілюзій”, — прокоментував Пєсков.

ДОВІДКА: Скандал навколо російського телеканалу “Дождь”, який позиціонує себе як опозиційний і тепер базується в Латвії, спалахнув після того, як ведучий Олексій Коростельов в ефірі заявив, що канал допомагає російським військовим на фронті. Після цієї заяви телеканал припинив співпрацю з Коростельовим.

Опісля троє співробітників “опозиційного” “Дождя” оголосили, що йдуть з каналу після звільнення їхнього колеги, ведучого Олексія Коростельова, який у етері заявив, що канал допомагає російський армії.

6 грудня стало відомо, що Національна рада з електронних ЗМІ Латвії (NEPLP) ухвалила рішення про ануляцію ліцензії російського телеканалу “Дождь”, який раніше був учасником кількох скандалів щодо підтримання російських військових та пропагандистських наративів РФ.