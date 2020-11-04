Конституційний Суд України розгляне провадження за двома поданнями народних депутатів щодо конституційності положень закону про ринок землі на одному з наступних засідань.

Про це повідомляє пресслужба КСУ.

Повідомляється, що подання об’єднані в одну справу.

“Розгляд вказаної справи на пленарному засіданні Суду у формі усного провадження було заплановано на 29 вересня 2020 року, однак у зв’язку з клопотанням представника Президента України у Конституційному Суді України про відкладення розгляду зазначеної справи у зв’язку з неможливістю взяти особисту участь у пленарному засіданні її розгляд відкладено”, – повідомили у КСУ.

Там додали, що 2 листопада на закритому засіданні суд розглядав справу за конституційним поданням 46 народних депутатів щодо офіційного тлумачення положень закону про земельну реформу.

Рішення суд у цій справі поки не ухвалив, її розглянуть на одному з найближчих засідань.