Про це повідомляє пресслужба КСУ.
Повідомляється, що подання об’єднані в одну справу.
“Розгляд вказаної справи на пленарному засіданні Суду у формі усного провадження було заплановано на 29 вересня 2020 року, однак у зв’язку з клопотанням представника Президента України у Конституційному Суді України про відкладення розгляду зазначеної справи у зв’язку з неможливістю взяти особисту участь у пленарному засіданні її розгляд відкладено”, – повідомили у КСУ.
Там додали, що 2 листопада на закритому засіданні суд розглядав справу за конституційним поданням 46 народних депутатів щодо офіційного тлумачення положень закону про земельну реформу.
Рішення суд у цій справі поки не ухвалив, її розглянуть на одному з найближчих засідань.
- Раніше стало відомо, що у понеділок, 2 листопада, Конституційний суд має намір розглянути надане нардепами у травні подання щодо конституційності закону про ринок землі.
- Голова Держгеокадастру Роман Лещенко заявив, що незалежно від того, яким буде рішення Конституційного суду щодо законопроєкту про відкриття ринку землі, земельна реформа триватиме.
- 31 березня парламент прийняв за другому читанні та в цілому законопроєкт про ринок сільськогосподарських земель.
- 28 квітня президент України Володимир Зеленський підписав закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення” № 552-ІХ.