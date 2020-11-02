Про це заявив на брифінгу голова Держгеокадастру Роман Лещенко.
Раніше стало відомо, що у понеділок, 2 листопада, Конституційний суд має намір розглянути надане нардепами у травні подання щодо конституційності закону про ринок землі.
За словами Лещенка, суд почав розгляд питання з порушенням закону про КСУ та його регламенту.
Лещенко запевнив, що незалежно від того, яким буде рішення КСУ у цій справі, земельна реформа є процесом незворотнім і триватиме далі.
“Навіть якщо буде скасована земельна реформа, Верховна Рада, президент і уряд буде рухати питання відновлення законодавчих актів та робитиме все, щоб з 2021 року запустити державний геопортал”, — заявив він.
Голова Держгеокадастру заявив, що спроба скасування земельної реформи є способом завадити передачі земель громадам і зумовлення “бажанням старих політиків”.
- Нагадаємо, Зеленський підписав закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обороту земель сільськогосподарського призначення” № 552- ІХ.
- У ніч на 31 березня Парламент прийняв у другому читанні та в цілому законопроєкт про ринок сільськогосподарських земель.
- 13 квітня народні депутати Верховної Ради України відхилили всі 13 постанов про скасування голосування за ринок сільськогосподарської землі, розблокувавши підписання відповідного закону.