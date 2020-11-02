Незалежно від того, яким буде рішення Конституційного суду щодо законопроєкту про відкриття ринку землі, земельна реформа триватиме.

Про це заявив на брифінгу голова Держгеокадастру Роман Лещенко.

Раніше стало відомо, що у понеділок, 2 листопада, Конституційний суд має намір розглянути надане нардепами у травні подання щодо конституційності закону про ринок землі.

За словами Лещенка, суд почав розгляд питання з порушенням закону про КСУ та його регламенту.

Лещенко запевнив, що незалежно від того, яким буде рішення КСУ у цій справі, земельна реформа є процесом незворотнім і триватиме далі.

“Навіть якщо буде скасована земельна реформа, Верховна Рада, президент і уряд буде рухати питання відновлення законодавчих актів та робитиме все, щоб з 2021 року запустити державний геопортал”, — заявив він.

Голова Держгеокадастру заявив, що спроба скасування земельної реформи є способом завадити передачі земель громадам і зумовлення “бажанням старих політиків”.