Про це повідомляє прес-служба Луцької міської ради.
Відзначається, що відповідне рішення було прийнято виконавчим комітетом міської ради.
Транспорт не працюватиме в Луцьку до кінця карантину.
За словами заступника міського голови Луцька Григорія Недопада, в даний момент влада працює над організацією проїзду медичних працівників до робочих місць за бюджетний рахунок.
Водночас установам, підприємствам і організаціям рекомендується забезпечувати проїзд своїх працівників в режимі спеціальних перевезень.
Також представники влади зустрічалися з профспілкою таксистів міста, які заявили, що не підніматимуть ціни, а водії будуть працювати у відповідних засобах захисту.
Крім того, в місті створюють групу волонтерів для допомоги людям старшого віку.
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