З 19 березня в Луцьку повністю зупиняють громадський транспорт через поширення епідемії нового атипового коронавірусу.

Про це повідомляє прес-служба Луцької міської ради.

Відзначається, що відповідне рішення було прийнято виконавчим комітетом міської ради.

Транспорт не працюватиме в Луцьку до кінця карантину.

За словами заступника міського голови Луцька Григорія Недопада, в даний момент влада працює над організацією проїзду медичних працівників до робочих місць за бюджетний рахунок.

Водночас установам, підприємствам і організаціям рекомендується забезпечувати проїзд своїх працівників в режимі спеціальних перевезень.

Також представники влади зустрічалися з профспілкою таксистів міста, які заявили, що не підніматимуть ціни, а водії будуть працювати у відповідних засобах захисту.

Крім того, в місті створюють групу волонтерів для допомоги людям старшого віку.