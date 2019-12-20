Про це заявив під час години запитань до Уряду у Верховній Раді заступник міністра закордонних справ Василь Боднар, повідомляє кореспондент #Букв.

Він уточнив, що вже сьогодні очікується офіційна заява МЗС з цього приводу.

“Ми однозначно засуджуємо будь-які спроби РФ зазіхати на територіальну цілісність України. Заява буде сьогодні. Ми однозначно це засуджуємо, і жоден наратив Путіна, і жодні його вигадки не працюватимуть для нас. Більше того, давайте звернемося до історії – хто кому належав? Колись свого часу Москва була підпорядкована Києву. Так що давайте говорити про коріння, а не про наслідки”, – наголосив він.

Варто відзначити, що напередодні під час прес-конференції Володимир Путін заявив, що під час створення Радянського Союзу “споконвічно російські території, які до України взагалі не мали жодного відношення”, були передані до складу УРСР: “все Причорномор’я, західні землі російські”.

Він назвав це рішення “дивним” і заявив, що “тепер ми з цим розбираємося”.