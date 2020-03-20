Міністерка соціальної політики Марина Лазебная запевняє, що не дивлячись на пандемію коронавірусу, пенсіонери отримають соціальні виплати вчасно, а пільги на комунальні послуги буде переглянуто.

Про це вона заявила в ефірі ток-шоу “Право на владу”.

Міністр закликала пенсіонерів не панікувати, адже виплати буде здійснено в повному обсязі. Також вона зазначила, що влада розглядає варіант тимчасової відміни комунальних платежів для населення.

“Ми зараз працюємо над тим, щоб збільшити соціальні нормативи, за якими платять наші субсідіанти і пільговики”, – заявила Лазебна.

За її словами, рішення готується Міністерством економіки, Мінфіном і Міністерством юстиції.

Вона пояснила, що вже прийнято рішення про доплату по тисячі гривень пенсіонерам, пенсії яких менше 5 тисяч гривень. Також розглядається питання доплат незахищеним соціально громадянам.

“Ми розуміємо прекрасно, що люди залишаються вдома і їм будете ще складніше оплачувати (комунальні платежі, – ред.), якщо субсидії не покриють їх витрати. Як тільки це рішення буде прийнято на засіданні уряду, я з ним відразу вийду і розповім про це людям”, – заявила міністр.

З 1 травня планується індексація пенсій для всіх інших пенсіонерів.