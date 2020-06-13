Епідеміологічна ситуація в Україні наразі дозволяє провести основну сесію зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) в запланований термін. Але остаточне рішення буде прийнято 20 - 22 червня.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко за підсумками засідання комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

За його словами, питання проведення основної сесії ЗНО залежатиме від епідемічних показників на 20-22 червня.

“Сьогоднішня епідеміологічна ситуація дозволяє нам провести ЗНО, яке передбачено на 25 червня. Водночас, розуміючи тенденції, розуміючи те, що ми працюємо в режимі пом’якшення карантину, бачимо зростання кількості випадків коронавірусної хвороби, які реєструються щодня на території України, сьогодні комісія із техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій розглянула два показники, оцінка яких 20-22 червня буде свідчити про те, чи буде можливість проведення ЗНО в запропоновані терміни. Чи потрібно буде повернутися до цього питання в подальшому і переглянути, в разі якщо епідситуація на території нашої держави не дозволятиме провести його у визначені терміни“, – наголосив Ляшко.

Він також нагадав, що пробне ЗНО вже перенесено в онлайн-формат.

“Уряд вчора ухвалив рішення про перенесення пробного зовнішнього незалежного оцінювання з установ освіти в онлайн-формат. Всі ті, хто будуть зареєстровані на пробне тестування, пройдуть його в онлайн-режимі”, – заявив Ляшко.

Основна сесія ЗНО повинна відбутися з 25 червня по 17 липня.

(На відео – з 1:00)