Про це повідомив сьогодні на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко за підсумками засідання комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
За його словами, питання проведення основної сесії ЗНО залежатиме від епідемічних показників на 20-22 червня.
“Сьогоднішня епідеміологічна ситуація дозволяє нам провести ЗНО, яке передбачено на 25 червня. Водночас, розуміючи тенденції, розуміючи те, що ми працюємо в режимі пом’якшення карантину, бачимо зростання кількості випадків коронавірусної хвороби, які реєструються щодня на території України, сьогодні комісія із техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій розглянула два показники, оцінка яких 20-22 червня буде свідчити про те, чи буде можливість проведення ЗНО в запропоновані терміни. Чи потрібно буде повернутися до цього питання в подальшому і переглянути, в разі якщо епідситуація на території нашої держави не дозволятиме провести його у визначені терміни“, – наголосив Ляшко.
Він також нагадав, що пробне ЗНО вже перенесено в онлайн-формат.
“Уряд вчора ухвалив рішення про перенесення пробного зовнішнього незалежного оцінювання з установ освіти в онлайн-формат. Всі ті, хто будуть зареєстровані на пробне тестування, пройдуть його в онлайн-режимі”, – заявив Ляшко.
Основна сесія ЗНО повинна відбутися з 25 червня по 17 липня.
(На відео – з 1:00)
- Раніше сьогодні повідомлялося, що Кабінет Міністрів прийняв рішення скасувати проведення пробного зовнішнього незалежного тестування, запланованого на 15 червня. Пробне ЗНО можна буде пройти онлайн 15 і 17 червня.
- За минулу добу, 12 червня, в Україні зафіксували 753 випадки зараження коронавірусом, що є найбільшою добовою кількістю випадків COVID-19 з початку епідемії.