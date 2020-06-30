В Україні можуть бути введені додаткові обмежувальні заходи щодо курортів, зокрема, Одеси через значне збільшення кількості інфікованих COVID-19.

Про це розповів міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час прямого ефіру ТСН.

“Звичайно, можливо (закриття курортів, зокрема Одеси – ред.). Ми зараз спостерігаємо збільшення у деяких областях кількість зайнятих ліжок. Так, наприклад, Закарпаття – це 71%. По лікарнях першої хвилі, ми розгортаємо лікарні другої, третьої хвилі. Аналогічно, 56% – у Волинській області. Добираються до 50% – Рівненська, Вінницька, Львівська області, місто Київ. І тому ми не виключаємо, що можемо рекомендувати, тобто вводити додаткові обмежувальні заходи, щоб подолати коронавірус”, – прокоментував Максим Степанов.

Крім того, очільник МОЗ вкотре наголосив на важливості дотримання соціальної дистанції, носінні масок і рукавичок, дезінфекції рук. За його словами, захворюваність на коронавірус спаде, щойно українці будуть виконувати поради МОЗ. Відповідно, після цього можна буде говорити про завершення карантину.

“Але я хочу ще раз нагадати, якщо не користуються нашими рекомендаціями, які ми даємо, ми не в змозі тоді зупинити COVID-19. Якщо користуються, у нас ріст буде значно менший і в якийсь період у нас не буде зовсім зростання захворюваності на коронавірус”, – додав Степанов.

Раніше повідомлялося, що у минулі вихідні багато українців поїхали відпочивати до Одеси, проте не дотримувалися карантинних обмежень. Такі дії можуть провокувати зростання захворюваності на коронавірус COVID-19.