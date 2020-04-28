Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі програми “Свобода слова” на ICTV.
Він пояснив, що, як і заявляв раніше, новий пік може виникнути через 14 днів після Великодня, тобто на наступному тижні.
“Якщо ми говоримо про Пасху, то робота, яка була проведена, дала позитивний ефект. Через тиждень у нас немає спалаху. Можливо він ще буде, зараз тільки 7-й день після Великодня. Ми знаємо, що інкубаційний період до 14 днів …”, – заявив Ляшко.
Також він зазначив, що ті обмеження, які встановив Уряд для стримування епідемії, працюють.
“Ми сьогодні не маємо пікового навантаження на систему охорони здоров’я. Динаміка приросту захворюваності коливається в межах 5-10% щодня. Це допустимі норми, оскільки ми б хотіли робити все можливе, щоб у нас не було приросту більше 30% щодня. Це дозволяє нам рятувати життя українців”, – сказав Ляшко.
При цьому міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив, що в країні можна буде уникнути піку захворюваності на коронавірус COVID-19 за умови дотримання всіх карантинних обмежень.
- В Україні станом на ранок 28 квітня зафіксовано 9410 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За добу було підтверджено 401 новий випадок.
- Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль оголосив, що другий, третій і четвертий етапи виходу з карантину можуть початися одночасно. Стартова точка першого етапу пом’якшення карантину може наступити 11 травня.