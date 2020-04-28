Пік захворювань на коронавірус в Україні може відбутися через тиждень.

Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі програми “Свобода слова” на ICTV.

Він пояснив, що, як і заявляв раніше, новий пік може виникнути через 14 днів після Великодня, тобто на наступному тижні.

“Якщо ми говоримо про Пасху, то робота, яка була проведена, дала позитивний ефект. Через тиждень у нас немає спалаху. Можливо він ще буде, зараз тільки 7-й день після Великодня. Ми знаємо, що інкубаційний період до 14 днів …”, – заявив Ляшко.

Також він зазначив, що ті обмеження, які встановив Уряд для стримування епідемії, працюють.

“Ми сьогодні не маємо пікового навантаження на систему охорони здоров’я. Динаміка приросту захворюваності коливається в межах 5-10% щодня. Це допустимі норми, оскільки ми б хотіли робити все можливе, щоб у нас не було приросту більше 30% щодня. Це дозволяє нам рятувати життя українців”, – сказав Ляшко.

При цьому міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив, що в країні можна буде уникнути піку захворюваності на коронавірус COVID-19 за умови дотримання всіх карантинних обмежень.