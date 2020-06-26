Міністерство охорони здоров’я звернулося до контролюючих органів з проханням посилити карантинні заходи у місцях великого скупчення людей, зокрема, у супермаркетах та громадському транспорті.

Про це голова МОЗ Максим Степанов заявив під час брифінгу.

За його словами, “повинна бути контрольована ситуація” у місцях, де може бути максимальна передача вірусу. Зокрема, мова йде про транспорт та супермаркети.

“МОЗ звертається до органів щодо посилення контролю на транспорті, до людей, які відповідають за перевезення громадян, в супермаркеті, в інших закладах”, – наголосив він.

Міністр також закликав українців не нехтувати правилами безпеки: носити медичні маски, мити руки, користуватись антисептиком та дотримуватися соціальної дистанції.