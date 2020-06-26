Про це голова МОЗ Максим Степанов заявив під час брифінгу.
За його словами, “повинна бути контрольована ситуація” у місцях, де може бути максимальна передача вірусу. Зокрема, мова йде про транспорт та супермаркети.
“МОЗ звертається до органів щодо посилення контролю на транспорті, до людей, які відповідають за перевезення громадян, в супермаркеті, в інших закладах”, – наголосив він.
Міністр також закликав українців не нехтувати правилами безпеки: носити медичні маски, мити руки, користуватись антисептиком та дотримуватися соціальної дистанції.
- В Україні станом на 26 червня підтверджено 41 117 випадків COVID-19, за добу виявили 1 109 нових випадків.
- Показник летальності від COVID-19 в Україні становить 2,6%. Це значно менше, ніж, наприклад, у Франції чи Іспанії.
- Україна потрапила до списку країн “червоної зони” щодо поширення коронавірусу.
- Кабінет Міністрів вирішив продовжити дію адаптивного карантину на території України до 31 липня 2020 року.