Такі дані оприлюднило Міністерство охорони здоров’я України.
“Станом на 21:00 21 березня в Україні 47 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 3 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні”, – сказано в повідомленні.
18 позитивних результатів підтвердила центральна вірусологічна референс-лабораторія, інші 29 – регіональні.
Варто відзначити, що в нових даних є неспівпадіння з інформацією, оприлюдненою напередодні. Так, у порівнянні з попереднім днем у статистиці більше немає Харківської області, а один випадок зараження “перемістили” в Київську область.
Дані МОЗ також не збігаються з інформацією, оприлюдненою мером Києва Віталієм Кличком, який сьогодні повідомив про 10 випадків COVID-19 у столиці. Якщо базуватися на його даних, то випадків зараження по Україні має бути 48. Але МОЗ пише про 9 випадків зараження в Києві.
Згідно з останніми даними МОЗ, ситуація виглядає так:
• Чернівецька область – 25 випадків;
• Київ – 9 випадків (з яких 6 за цю добу);
• Київська область – 4 випадки;
• Дніпропетровська область – 2 випадки;
• Житомирська область – 2 випадки;
• Івано-Франківська область – 2 випадки;
• Донецька область – 1 випадок;
• Львівська область – 1 випадок;
• Тернопільська область – 1 випадок.
- 20 березня стало відомо, що в Чернівцях одужав чоловік, який першим в Україні захворів на коронавірус COVID-19.