Станом на 21:00 суботи в Україні офіційно підтверджено 47 випадків зараження коронавірусом COVID-19. Це на шість більше в порівнянні з п'ятницею.

Такі дані оприлюднило Міністерство охорони здоров’я України.

“Станом на 21:00 21 березня в Україні 47 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 3 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні”, – сказано в повідомленні.

18 позитивних результатів підтвердила центральна вірусологічна референс-лабораторія, інші 29 – регіональні.

Варто відзначити, що в нових даних є неспівпадіння з інформацією, оприлюдненою напередодні. Так, у порівнянні з попереднім днем у статистиці більше немає Харківської області, а один випадок зараження “перемістили” в Київську область.

Дані МОЗ також не збігаються з інформацією, оприлюдненою мером Києва Віталієм Кличком, який сьогодні повідомив про 10 випадків COVID-19 у столиці. Якщо базуватися на його даних, то випадків зараження по Україні має бути 48. Але МОЗ пише про 9 випадків зараження в Києві.

Згідно з останніми даними МОЗ, ситуація виглядає так:

• Чернівецька область – 25 випадків;

• Київ – 9 випадків (з яких 6 за цю добу);

• Київська область – 4 випадки;

• Дніпропетровська область – 2 випадки;

• Житомирська область – 2 випадки;

• Івано-Франківська область – 2 випадки;

• Донецька область – 1 випадок;

• Львівська область – 1 випадок;

• Тернопільська область – 1 випадок.