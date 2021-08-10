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У МЗС України викликали очільника посольства Білорусі після заяв Лукашенка: деталі

У вівторок, 10 серпня, тимчасового повіреного у справах Республіки Білорусь в Україні Кіріла Камишева викликали до Міністерства закордонних справ України через заяви, які невизнаний президент цієї країни Олександр Лукашенко виголосив на пресконференції.

Вівторок, 10 серпня 2021, 17:44

Про це повідомили у пресслужбі МЗС.

МЗС попередило білоруського дипломата, що заява Лукашенка про готовність визнати анексований Крим російським є рівнозначною співучасті у злочині Кремля проти територіальної цілісності й суверенітету України, з усіма пов’язаними міжнародно-правовими наслідками. 

Крім того, Україна попросила від Білорусі пояснення стосовно слів Лукашенка про допущення самозванців “прокурорів” з тимчасово окупованого Луганська для допиту опозиційного журналіста Романа Протасевича. У разі підтвердження, це суперечитиме раніше отриманій українською стороною офіційній відповіді від МЗС Білорусі, якою цей факт категорично заперечувався.

Заяви Лукашенка про начебто підготовку Україною бойовиків та перекидання зброї до Білорусі в МЗС вважають “безвідповідальною й далекою від реалій пропагандою”.

“Очевидно це є продуктом штучно створеного кремлівськими пропагандистами в оточенні О.Лукашенка образу України як “ворожої” до Білорусі та білоруського народу, що абсолютно не відповідає дійсності. Фейками про зовнішні загрози державності Білорусі з боку України та інших Західних держав Лукашенко намагається виправдати свої репресивні методи і обмеження  прав і свобод громадян Білорусі”, – заявляє МЗС.

Крім того, в МЗС відреагували на погрози Лукашенка разом з президентом РФ Володимиром Путіним “поставити Україну на коліна”.

“Білоруському дипломатові вказали на те, що ці слова є проявом слабкості Білорусі, а не демонстрацією сили. Путін не зміг поставити Україну на коліна, тому сподівання Лукашенко на нього є програшною ставкою”, – зауважили у міністерстві.

  • Також невизнаний президент Білорусі Лукашенко заявив, що очільник Білоруського дому в Україні Віталій Шишов був для своєї країни ніким. Проте він наголосив, що його смерть повинні розслідувати українські правоохоронці.
  • Невизнаний президент Білорусі уникав конкретики щодо передачі Росії “вагнерівців”, політв’язнів, порушення прав людини й катування, але пустився у спогади про мінські перемовини у 2014-2015 роках.
Теги: анексія Криму, Білорусь, Володимир Путін, МЗС України, Олександр Лукашенко

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