У Миколаєві троє поліцейських і курсант Національної академії внутрішніх справ побили чоловіка у відділенні поліції.

Про це поінформували в прес-службі Державного бюро розслідувань.

Інцидент стався ще в квітні в одному з відділень поліції Миколаєва, але інформація про нього оприлюднена лише зараз.

Слідство встановило, що в березні 2020 року правоохоронці під час обшуку виявили та вилучили обладнання для майнінгу криптовалюти “Asic Bitmain Antminer” у кількості 544 штуки і незаконно встановлений трансформатор. Слідчі дії проводилися в рамках кримінального провадження за фактом розкрадання електричної енергії.

21 квітня 2020 року поліцейські провели обшуки у громадянина, який за версією слідства, адміністрував вказане обладнання (був оператором майнінг-ферми).

“Після обшуку потерпілий був доставлений до відділення поліції, де його побили”, – йдеться в повідомленні.

Судячи з оприлюднених ДБР фото, внаслідок побиття у чоловіка утворилися величезні синці і гематоми.

За фактом побиття про підозру було повідомлено: начальнику відділення, оперуповноваженому і начальнику сектору кримінальної поліції одного з відділів поліції ГУНП в Миколаївській області, а також курсанту Національної академії внутрішніх справ, який був направлений туди “для забезпечення громадської безпеки та порядку” в зв’язку зі спалахом коронавірусу COVID-19.

Вони підозрюються в перевищенні влади або службових повноважень, яке супроводжувалося насильством (ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України).

Слідчі ДБР також встановили, що працівники поліції незаконно відчужили вилучене обладнання для майнінгу.

За даним фактом розпочато досудове розслідування. Під час обшуку у інспектора миколаївської поліції слідчі виявили і вилучили це обладнання.

Як уточнили в прес-службі прокуратури Миколаївської області, інцидент з побиттям стався у Вітовського відділенні поліції Миколаєва.

“Підозрювані… побили жителя Миколаєва, намагаючись встановити реального власника майнінг-ферми”, – йдеться в повідомленні

У разі доведення провини, поліцейським і курсанту загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.