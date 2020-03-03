Круїзний лайнер Aida Aura зупинили біля берегів Норвегії після того, як стало відомо, що двоє пасажирів судна контактували з хворим на коронавірус COVID-19.

Про це повідомляє норвезька національна громадська телерадіомовна організація NRK.

У Норвезькому місті Гаугесунн затримали німецький круїзний лайнер Aida Aura, на борту якого перебувають майже 1200 пасажирів. Причиною стало те, що тижнем раніше двоє пасажирів лайнера, громадяни Німеччини, контактували з особою, у якої був виявлений коронавірус COVID-19, та мають бути ізольовані.

Норвезькі медики взяли у цих громадян біологічні зразки на дослідження. Для того, щоб дочекатися результатів тесту на коронавірус, компанія-власник судна запитувала додаткову добу для перебування в порту.

У разі, якби діагноз пасажирів підтвердився, на карантин було б вміщено все судно. Цього вдалося уникнути — тест показав, що пасажири не заражені коронавірусом.

“Нема потреби садити пасажирів на карантин. Вони можуть вільно залишити судно без небезпеки. Це був найбажаніший результат, який міг бути”, — зазначив доктор з інфекційного контролю в муніципалітеті Гаугесунн Тейс Квал.