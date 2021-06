Привітання вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Старшій дочці Кардаш’ян і репера Каньє Веста – Норт – виповнилося 8 років.

“Моєму первістку, моїй Норт виповнилося вісім років! Норт, одного разу ти побачиш усі ці послання надрукованими в книгах, які я роблю для тебе. І я так сподіваюся, що ти відчуєш любов, тому що ти приносиш так багато любові і радості в наші життя! Ти найграйливіша, найстильніша і найбільш творча людина, яка точно знає, чого хоче в житті! Я ніколи не зустрічала таку людину, як ти!” – наголосила Кім.

Привітання зірка доповнила серією архівних знімків, на яких вона зображена в образі колишньої першої леді США Жаклін Кеннеді. На фото є і Норт.

Кардаш’ян зазначила, що обрала ці фото для публікації, тому що вони нагадали їй “про зв’язок з Норт”.

“Я обрала ці фотографії для публікації про Норт, тому що вони нагадують мені про наш зв’язок з Норт, і фотограф відмінно передав наші емоції”, – написала зірка.

Як інформує видання Page Six, Кардаш’ян взяла участь у зйомці в образі Жаклін Кеннеді в 2017 році – для вересневого номера журналу Interview Magazine. Автор фото – американський фотограф Стівен Кляйн.

Тоді Кардаш’ян разом із дочкою Норт з’явилася на обкладинці журналу Interview.

Фото супроводжувалося заголовком: “Нова перша леді США” (за два роки до того наразі вже колишній чоловік Кардаш’ян – Каньє Вест – заявляв, що балотуватиметься в президенти США).

.@KimKardashian channels Jackie Kennedy Onassis together with her daughter North for our September cover: https://t.co/use7eTMnGd pic.twitter.com/5hO5rj25fJ

— Interview Magazine (@InterviewMag) August 28, 2017