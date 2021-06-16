Привітання вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Старшій дочці Кардаш’ян і репера Каньє Веста – Норт – виповнилося 8 років.
“Моєму первістку, моїй Норт виповнилося вісім років! Норт, одного разу ти побачиш усі ці послання надрукованими в книгах, які я роблю для тебе. І я так сподіваюся, що ти відчуєш любов, тому що ти приносиш так багато любові і радості в наші життя! Ти найграйливіша, найстильніша і найбільш творча людина, яка точно знає, чого хоче в житті! Я ніколи не зустрічала таку людину, як ти!” – наголосила Кім.
Привітання зірка доповнила серією архівних знімків, на яких вона зображена в образі колишньої першої леді США Жаклін Кеннеді. На фото є і Норт.
Кардаш’ян зазначила, що обрала ці фото для публікації, тому що вони нагадали їй “про зв’язок з Норт”.
“Я обрала ці фотографії для публікації про Норт, тому що вони нагадують мені про наш зв’язок з Норт, і фотограф відмінно передав наші емоції”, – написала зірка.
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Як інформує видання Page Six, Кардаш’ян взяла участь у зйомці в образі Жаклін Кеннеді в 2017 році – для вересневого номера журналу Interview Magazine. Автор фото – американський фотограф Стівен Кляйн.
Тоді Кардаш’ян разом із дочкою Норт з’явилася на обкладинці журналу Interview.
Фото супроводжувалося заголовком: “Нова перша леді США” (за два роки до того наразі вже колишній чоловік Кардаш’ян – Каньє Вест – заявляв, що балотуватиметься в президенти США).
.@KimKardashian channels Jackie Kennedy Onassis together with her daughter North for our September cover: https://t.co/use7eTMnGd pic.twitter.com/5hO5rj25fJ
— Interview Magazine (@InterviewMag) August 28, 2017
Interview Magazine 📸 Steven Klein pic.twitter.com/6Um3JgOm8Q
— Kim Kardashian West (@KimKardashian) August 28, 2017
I will treasure this shoot forever! Thank you @InterviewMag 📸Steven Klein pic.twitter.com/NBaB4PU5ZA
— Kim Kardashian West (@KimKardashian) August 28, 2017
Привітала Норт із днем народження і її бабуся Кріс Дженнер. Вона опублікувала серію знімків дівчинки.
“З днем народження нашу прекрасну Норті! Ти, як сонячний промінчик, освітлюєш кожну кімнату своєю дивовижною усмішкою і величезним серцем. Ти така кумедна, талановита, розумна і така творча! Ти чудова дочка, сестра, онука і подруга. Мені подобається дивитися, як ти ростеш, і я пишаюся тобою кожен день. Я так люблю тебе!” – написала Кріс Дженнер.
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Як відомо, Кім Кардаш’ян подала на розлучення з Каньє Вестом у лютому цього року. Причиною розлучення вона назвала “непримиренні розбіжності”. Вона виступила за спільну юридичну опіку над дітьми.
У колишнього подружжя є четверо дітей: 8-річна Норт, 5-річний Сейнт, 3-річна Чикаго та 2-річний Псалм.
З 2019 року Вест проводив більшу частину свого часу на ранчо площею 1400 акрів у штаті Вайомінг, а Кардаш’ян жила в їхньому будинку в передмісті Лос-Анджелеса.
До шлюбу з Вестом у 2014 році Кім була заміжня за музичним продюсером Деймоном Томасом і гравцем НБА Крісом Хамфрісом.
- Раніше Кім Кардаш’ян відверто розповідала про проблеми у шлюбі з репером Каньє Вестом. Вона висловила думку, що Каньє потрібна дружина, яка “зможе підтримати кожен його крок, слідувати за ним усюди і переїхати до Вайомінга”. Сама Кім цього зробити не могла.
- Нещодавно Кім Кардаш’ян привітала колишнього чоловіка, репера Каньє Веста з Днем народження.
- У ЗМІ з’явилася інформація, що репер Каньє Вест та модель Ірина Шейк зустрічаються вже кілька місяців, але все ще не оголошують себе парою.