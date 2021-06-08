Відповідний допис з’явився в Instagram.
У вівторок, 8 червня, Каньє Вест святкував 44-й День народження.
В цей день репера привітала колишня дружина.
“З Днем народження! Люблю тебе на все життя!”, — написала вона в підписі під фото з Каньє та їхніми дітьми.
Також Веста привітала Хлої Кардаш’ян, сестра його колишньої дружини.
“З днем народження, мій брате на все життя! Найкращого Дня народження тобі! Надсилаю любов і нескінченні благословення””, — написала вона.
- Нагадаємо, 19 лютого Кім Кардаш’ян подала на розлучення з репером Каньє Вестом. Причиною розлучення вона назвала “непримиренні розбіжності”.
- Репер заявив, що насправді крапку у стосунках з Кардаш’ян поставив саме він. Телезірка своєю чергою публічно розповіла про проблеми в їхньому шлюбі.
- Як відомо, в шлюбі з’явилися двоє дітей — дочка Норт (майже 8 років), син Сейнт (6 років). Після двох пологів Кім мала проблеми зі здоров’ям. Ще двоє дітей — дочка Чикаго (3 роки) і син Псалм (два роки) — були народжені сурогатною матір’ю. Каньє Вест погодився на спільну опіку над чотирма дітьми.