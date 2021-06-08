Бізнесвумен, модель та телезірка Кім Кардаш’ян привітала колишнього чоловіка, репера Каньє Веста з Днем народження.

Відповідний допис з’явився в Instagram.

У вівторок, 8 червня, Каньє Вест святкував 44-й День народження.

В цей день репера привітала колишня дружина.

“З Днем народження! Люблю тебе на все життя!”, — написала вона в підписі під фото з Каньє та їхніми дітьми.

Також Веста привітала Хлої Кардаш’ян, сестра його колишньої дружини.

“З днем народження, мій брате на все життя! Найкращого Дня народження тобі! Надсилаю любов і нескінченні благословення””, — написала вона.