У Військовій академії Одеси відбулася церемонія прощання з командиром 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу Віталієм Гуляєвим та іншими офіцерами, які загинули на Миколаївщині під час звільнення південних рубежів України від російських окупантів.

Про це повідомляє пресслужба “Європейської Солідарності”.

“Віталій Гуляєв і бійці 28-ої героїчної бригади доклали неймовірних зусиль для того, щоб захистити Одесу з початку російської агресії, зупинити окупантів на Миколаївському напрямку і зараз мати унікальну роль і місію контрнаступу по звільненню Херсона, принаймні по Правобережжю”, – зазначив п’ятий президент України Петро Порошенко.

Петро Порошенко пропонує перейменувати одну з одеських вулиць на честь полковника Гуляєва. Також він повідомив, що звернеться до влади Сумської області, і зокрема міста Шостка, звідки був родом Віталій Гуляєв з пропозицією назвати вулиці на честь героя.

“Бо саме на честь таких героїв вони мають бути перейменовані. І саме таких ми маємо пам’ятати”, – наголосив Петро Порошенко.

За його словами, у перші дні широкомасштабного вторгнення РФ, військові уміння та талант Віталія Гуляєва яскраво проявилися. Також він зазначив, що історики колись назвуть одним із поворотних моментів війни блискучий розгром ворожого десанту біля Коблевого. Адже бригада імені Лицарів Зимового Походу і її командир показали справжнє “лицарство 21 століття”.

Віталій Гуляєв служив в армії з 1995 року. Він мав унікальне почуття обов’язку, здатися для нього було немислимо. У 2014 році командир Гуляєв був серед тих, хто першим на рівні роти, батальйону, бригади почав створювати нову українську армію.

“Командир бригади зустрів свою смерть на війні, у наступі на ворога. Така доля воїна. Це тяжка втрата для бригади й для ЗСУ. Такі, як він, тримають на своїх плечах армію, а значить і Україну. І наш обов’язок тепер – зберегти пам’ять про полковника Гуляєва. Але найголовніше, що ми можемо зробити на честь героя – завершити його справу, підготуватися до контрнаступу і звільнити від ворога нашу землю”, – підсумував п’ятий президент України.