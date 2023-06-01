Сьогодні вдень, 1 червня, в Одесі сталася стрілянина, внаслідок якої загинула одна людина. Наразі правоохоронці встановлюють обставини цього інциденту.

Джерело: Поліція Одеської області.

Також внаслідок стрілянини ще двоє осіб постраждали, їх із вогнепальними пораненнями доставлено у лікарню.

Зараз на місці події працюють поліціянти на чолі з керівництвом слідчого управління ГУНП в Одеській області. Обставини встановлюються.

Нагадаємо, що нещодавно в Одесі чотирирічні двійнята, хлопчик і дівчинка, померли від отруєння невідомою речовиною. У поліції проводять розслідування трагедії.

14 травня 4-річний хлопчик помер за місцем мешкання. Його сестру шпиталізували, але вона померла через кілька годин в реанімаційному відділенні.