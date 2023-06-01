Джерело: Поліція Одеської області.
Також внаслідок стрілянини ще двоє осіб постраждали, їх із вогнепальними пораненнями доставлено у лікарню.
Зараз на місці події працюють поліціянти на чолі з керівництвом слідчого управління ГУНП в Одеській області. Обставини встановлюються.
Нагадаємо, що нещодавно в Одесі чотирирічні двійнята, хлопчик і дівчинка, померли від отруєння невідомою речовиною. У поліції проводять розслідування трагедії.
14 травня 4-річний хлопчик помер за місцем мешкання. Його сестру шпиталізували, але вона померла через кілька годин в реанімаційному відділенні.
Попередньо встановлено, що напередодні дітям стало зле. Їхня мати спробувала самотужки надати їм домедичну допомогу, а коли це не допомогло – покликала на допомогу.
Згодом стан дітей різко погіршився, і мати викликала “швидку”. На жаль, хлопчик помер до приїзду медиків.
“Попередньою причиною смерті дітей стало отруєння невідомою речовиною”, – йдеться в повідомленні поліції Одеської області.
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