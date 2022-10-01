В Одеській області затримали агента Федеральної служби безпеки Російської Федерації з позивним "Професор", який збирав інформацію щодо місць розташування блокпостів, кількості й озброєння українських захисників та передавав її російським загарбникам.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора України.

За даними слідства, чоловік після 24 лютого 2022 року був завербований представниками ФСБ РФ. Від російських кураторів він отримав псевдонім “Професор”.

Колаборант збирав інформацію щодо місць розташування блокпостів, кількості й озброєння українських захисників, сил протиповітряної оборони, командних пунктів, правоохоронних органів та спецслужб, промислових об’єктів військового призначення на території області, а також інформацію щодо місць ураження ракетними ударами.

Крім того, зрадник розвідував способи укріплення штаба ОК “Південь”, Одеської обласної військової адміністрації, СБУ та ГУНП в області. Розвідінформацію у вигляді текстових повідомлень та координат із фото й відеосупроводом він передавав майже щодня та одержував грошову винагороду на банківський рахунок.

За даними правоохоронців, до співпраці з ворожою спецслужбою чоловік залучив свого знайомого з Івано-Франківська, який також був прихильником ідеї об’єднання РФ, РБ та України в єдине державне утворення під головуванням Росії. Також обвинувачений вербував жителів Одеської області для подальшої співпраці з країною-агресором.

Зрадника затримали під час виконання завдання ворога біля Одеської обласної військової адміністрації. Під час обшуку було вилучено мобільний телефон, який використовувався для передачі інформації та був придбаний за кошти спецслужби РФ.