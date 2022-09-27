Про це повідомила СБУ.

Чоловіка завербували спецслужби РФ після початку повномасштабного вторгнення. Агент розвідував місця дислокації та переміщення Сил оборони України на півдні. Для окупантів він збирав дані про місця базування підрозділів ЗСУ, силових і правоохоронних структур. Він відстежував кількість особового складу та військової техніки.

Коригувальник встановлював точні координати блокпостів і об’єктів критичної інфраструктури. За даними слідства, особливо він розвідував інформацію у сфері тепло- та енергопостачання.

Вороги мали намір використати дані для підготовки диверсій і здійснення повітряних ударів. Зокрема вони мали намір атакувати крилатими ракетами та дронами-камікадзе.

Агент зв’язувався зі спецслужбами РФ через анонімний Тelegram-канал. Він надсилав фотозвіти та позначки на електронній карті з детальним описом “спостережень”.