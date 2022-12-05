Внаслідок чергового масштабного ракетного удару в Одеській області пошкоджено два інфраструктурні об’єкти.

Про це повідомив заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко.

За його словами, одну особу шпиталізовано. Щодо додаткового стану потерпілого не йшлося.

На місце події вже скерували працівників ДСНС.

Після серії вибухів в Одесі сталися проблеми з електропостачанням. Пізніше “Суспільне Одеса” написало, що у місті знеструмлено всі помпові станції та резервні лінії, тому немає води.

Речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук у Telegram додав, що всі міські котельні зупинено. За даними КП №Теплопостачання міста Одеси”, його роботу буде відновлено після стабілізації електро- та водопостачання. Крім того, зупинено роботу громадського електричного транспорту.

Крім того, через влучання по обʼєктах енергетичної інфраструктури є аварійні відключення світла по Україні.

Довідка. По всій Україні діють “Пункти незламності” — адреси у населених пунктах можна знайти за посиланням.