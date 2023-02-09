Про це повідомив глава Одеської ОВА Максим Марченко у Telegram.

“Неймовірними спільними зусиллями нам вдалось подати додатковий обсяг електроенергії на Одеський район та місто Одесу. Саме зараз іде тестування графіків, які ДТЕК має анонсувати не пізніше ніж сьогодні ввечері”, — наголосив Марченко.

Нині ситуація з електропостачанням залишається складною. Протягом ночі сталося понад сто локальних аварій на обладнанні.

Енергетики продовжують ліквідовувати наслідки масштабної аварії у високовольтній мережі.

Поліпшити ситуацію в районі та місті вдалося шляхом підключення генераторів до об’єктів критичної інфраструктури.