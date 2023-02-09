Про це повідомив глава Одеської ОВА Максим Марченко у Telegram.
“Неймовірними спільними зусиллями нам вдалось подати додатковий обсяг електроенергії на Одеський район та місто Одесу. Саме зараз іде тестування графіків, які ДТЕК має анонсувати не пізніше ніж сьогодні ввечері”, — наголосив Марченко.
Нині ситуація з електропостачанням залишається складною. Протягом ночі сталося понад сто локальних аварій на обладнанні.
Енергетики продовжують ліквідовувати наслідки масштабної аварії у високовольтній мережі.
Поліпшити ситуацію в районі та місті вдалося шляхом підключення генераторів до об’єктів критичної інфраструктури.
- 8 лютого до Одеської області енергетикам вдалося подати додатковий обсяг електроенергії. У регіоні продовжують ліквідувати наслідки масштабної аварії високовольтної мережі, але ситуація вже покращилася.
- Як повідомляли у НЕК “Укренерго”, вранці 4 лютого на одній з високовольтних підстанцій, через яку заживлюється м. Одеса вийшов з ладу автотрансформатор, який було відновлено після пошкоджень під час російських атак. Варто зауважити, що це – друга аварія на підстанції на Одещині. Перша аварія сталась ввечері 3 лютого.