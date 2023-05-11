Про це інформує пресслужба патрульної поліції Києва.
Подія сталася в Голосіївському районі, де чоловік натрапив у своєму городі на 3 предмети, ззовні схожі на бойові снаряди.
Прибувши за адресою, охоронці порядку огородили місце події та повідомили вибухотехників ДСНС. Вибухотехніки підтвердили, що це – мінометні снаряди часів Другої світової війни. Обстеживши територію, фахівці виявили ще 12 таких мін.
Сапери вилучили знахідки та знищили їх на підривному майданчику.
У патрульній поліції наголосили, що є ще багато небезпечного, з минулого сторіччя, яке роками лежить у нашій землі. До цього додаються сучасні смертоносні знаряддя, які використовують проти українців російські загарбники.
Тому у поліції нагадали, що якщо ви виявили небезпечний предмет:
- У жодному разі не торкайтеся знахідок власноруч і не дозволяйте це робити іншим;
- Не переміщуйте вибухонебезпечні предмети, не намагайтеся розібрати їх, заносити у приміщення, закопувати у землю, кидати у водойми тощо;
- Відійдіть від підозрілого предмета якомога далі;
- Позначте місце знахідки;
- Негайно повідомте про небезпечну знахідку підрозділи ДСНС — 101 або поліції — 102;
- Дочекайтеся приїзду фахівців зі знешкодження вибухонебезпечних предметів і вкажіть місце розташування підозрілої знахідки.
“Невиконання цих вимог може призвести до тяжких наслідків та коштувати вам життя”, — резюмували правоохоронці.
- Близько 174 тисячі кв. км території України можуть потребувати розмінування, оскільки там відбувалися інтенсивні бойові дії. Ці майже 30% необхідно розчистити від вибухонебезпечних предметів, залишених російськими окупаційними військами. Водночас нинішніх зусиль недостатньо.
- Кабінет міністрів України відкрив спеціальний рахунок Міністерства економіки для збору коштів на гуманітарне розмінування.
- Японія готова підтримати гуманітарне розмінування в Україні та розглянути можливість делегувати до наглядової ради Центру гуманітарного розмінування свого представника.