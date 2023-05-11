У Голосіївському районі Києва чоловік натрапив у своєму городі на мінометні снаряди часів Другої світової війни.

Про це інформує пресслужба патрульної поліції Києва.

Подія сталася в Голосіївському районі, де чоловік натрапив у своєму городі на 3 предмети, ззовні схожі на бойові снаряди.

Прибувши за адресою, охоронці порядку огородили місце події та повідомили вибухотехників ДСНС. Вибухотехніки підтвердили, що це – мінометні снаряди часів Другої світової війни. Обстеживши територію, фахівці виявили ще 12 таких мін.

Сапери вилучили знахідки та знищили їх на підривному майданчику.

У патрульній поліції наголосили, що є ще багато небезпечного, з минулого сторіччя, яке роками лежить у нашій землі. До цього додаються сучасні смертоносні знаряддя, які використовують проти українців російські загарбники.

Тому у поліції нагадали, що якщо ви виявили небезпечний предмет:

У жодному разі не торкайтеся знахідок власноруч і не дозволяйте це робити іншим;

Не переміщуйте вибухонебезпечні предмети, не намагайтеся розібрати їх, заносити у приміщення, закопувати у землю, кидати у водойми тощо;

Відійдіть від підозрілого предмета якомога далі;

Позначте місце знахідки;

Негайно повідомте про небезпечну знахідку підрозділи ДСНС — 101 або поліції — 102;

Дочекайтеся приїзду фахівців зі знешкодження вибухонебезпечних предметів і вкажіть місце розташування підозрілої знахідки.

“Невиконання цих вимог може призвести до тяжких наслідків та коштувати вам життя”, — резюмували правоохоронці.