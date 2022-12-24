У тимчасово окупованій Горностаївці на Херсонщині росіяни заборонили місцевим жителям на 10 днів виходити з дому.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

Окупанти увели цілодобову комендантську годину в період з 25 грудня 2022 року по 03 січня 2023 року.

У такий спосіб, майже на 10 діб людям заборонено залишати помешкання та переміщуватися по населеному пункту.

Крім того, на Херсонському напрямку росіяни продовжують атакувати мирне населення. Зазначається, що від обстрілів постраждала цивільна інфраструктура Червоногригорівки Дніпропетровської області та Бургунки, Антонівки та Херсона.

“Є загиблі й поранені серед мирних українських громадян”, — додали військові.