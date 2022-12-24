Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.
Окупанти увели цілодобову комендантську годину в період з 25 грудня 2022 року по 03 січня 2023 року.
У такий спосіб, майже на 10 діб людям заборонено залишати помешкання та переміщуватися по населеному пункту.
Крім того, на Херсонському напрямку росіяни продовжують атакувати мирне населення. Зазначається, що від обстрілів постраждала цивільна інфраструктура Червоногригорівки Дніпропетровської області та Бургунки, Антонівки та Херсона.
“Є загиблі й поранені серед мирних українських громадян”, — додали військові.
- Сьогодні, 24 грудня, кількість загиблих внаслідок російського обстрілу Херсона зросла до 10. Водночас ще 55 осіб — поранено.
- Протягом п’ятниці, 23 грудня, війська РФ 74 рази відкривали вогонь по Херсонській області. Багато загиблих та постраждалих. Серед поранених 6-річна дівчинка, її стан тяжкий.
- На тлі російського обстрілу Херсона, де 24 грудня загинули та постраждали цивільні, у Києві скасували сьогоднішній світловий тур швейцарського художника Геррі Хофштеттера.